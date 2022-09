GoldenEye 007: Remaster für Switch & Xbox // Im Gamepass enthalten

Switch XOne Xbox X

James Bond kehrt in spielbarer Form auf die Bildschirme zurück: Sowohl für die Switch als auch die Xbox One und Xbox Series S|X wurde kürzlich ein Remaster des ursprünglich im Jahr 1997 für das Nintendo 64 veröffentlichten GoldenEye 007 angekündigt, nachdem es zuvor bereits einige Gerüchte um solch eine Umsetzung gegeben hatte.

Laut den Angaben von Microsoft wurde die Neufassung des „genredefinierenden“ Stealth-Shooters „liebevoll“ überarbeitet, gleichzeitig soll „der Stil und die Action des Originals“ vermittelt werden. Zu den Merkmalen gehören unter anderem eine verbesserte Steuerung, native 16:9-Auflösung (bis zu 4K Ultra HD), eine durchgängige Bildwiederholrate oder auch Achievements.

In Bezug auf das Gameplay erwarten euch beispielsweise der klassische Kampagnen-Modus, einstellbare Schwierigkeitsstufen sowie das Nutzen von Cheats. Während der lokale Multiplayer-Modus der Xbox-Version bis zu vier Spielerinnen und Spieler via Splitscreen unterstützt, bietet der Mehrspieler-Part der Switch-Fassung „zum ersten Mal überhaupt“ das Spielen per Online-Verbindung (Bestätigung von Nintendo of America).

Dass auf den Xbox-Konsolen nur die lokale Multiplayer-Variante geboten wird, soll daran liegen, dass Nintendo und Microsoft unterschiedliche Versionen des Spiels verwenden: Während das japanische Unternehmen auf die Original-Fassung setzt, weist Microsoft darauf hin, eine „getreue Nachbildung“ zu nutzen.

Ein genauer Veröffentlichungszeitraum für GoldenEye 007 steht noch nicht fest. Bekanntgegeben wurde in diesem Zusammenhang nur, dass der Titel im Xbox Gamepass verfügbar sein wird. Verantwortlich für die Neuauflage von GoldenEye 007 ist das britische Studio Rare (Sea of Thieves), das vor 25 Jahren bereits das Original sowie zahlreiche weitere Nintendo-Titel realisiert hat.