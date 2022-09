PM: Ubisoft kündigt die Veröffentlichung von Saison 10 von Tom Clancy’s The Division® 2 an (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 13. September 2022 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass die 10. Saison von Tom Clancy’s The Division® 2 ab sofort verfügbar ist. Saison 10: Preis der Macht führt neue Story-Kapitel ein, zusammen mit neuen Schwierigkeitsgraden, Verbesserungen der Spielqualität und Bekleidungsereignissen. Die neue Saison ist für alle Besitzer von The Division 2 Die Warlords von New York und Ubisoft+ Abonnenten verfügbar.

​Der Trailer zu Saison 10: Preis der Macht kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

​Wo ist General Anderson?: Die neue Saison folgt der Geschichte des neuesten Zielobjekts, das es aufzuspüren gilt – General Peter Anderson. Nach dem Sturz von Antwon Ridgeway suchen die True Sons nach einer neuen Richtung und dem machthungrigen Anderson bietet sich somit eine einmalige Gelegenheit: ein neues Team aufzubauen und die Division zu Fall zu bringen. Anderson gelingt es, einen Frieden mit den Black Tasks auszuhandeln. Die Division muss nun das fortschrittliche Team (Trig, Micro, Chirpy und Lucky) der Black Tusks-Gründerin Natalya Sokolova finden und neutralisieren, um Anderson ausfindig zu machen und auszuschalten. Saison 10 ist die zweite von drei Saisons des 4. Jahres von The Division.

​Neue Schwierigkeitsgrade: Saison 10 beinhaltet außerdem drei neue Schwierigkeitsgrade für den intensiven Countdown-Modus für acht Spieler. Dazu gehören:

Zusätzlich wird der neue Schwierigkeitsgrad den Stützpunkten Tidal Basin und Manning National Zoo hinzugefügt.

​Neue Ligen und Global-Events: Ab dem 20. September wird die Trig Liga – eine von vier Ligen – beginnen. Die nächsten Ligen sind:

Außerdem beginnt am 27. September das erste Global-Event, Polaritätswechsel, gefolgt von weiteren:

Neue Waffen und Ausstattungen: Das Update wird auch eine Reihe neuer Objekte enthalten, darunter:

Drei exotische Objekte

Zwei benannte Waffen

Eine Ausstattungsgarnitur

Ein Marken-Satz

Die Höchstgrenze für Know-how wird außerdem von 20 auf 21 erhöht. Zusätzliche Belohnungen werden auch für Spieler:innen mit dem Saison 10 Pass angeboten.

​Zwei neue Bekleidungsereignisse: In Saison 10 wird es außerdem zwei zusätzliche Bekleidungsereignisse geben, bei denen die Division-Agenten mehr Kleidung zur Auswahl haben. Das SHD-Musterknabe Bekleidungsereignis wir später in diesem Monat, am 27. September, erscheinen. Das Dunkler Pfad Bekleidungsereignis wird dann am 1. November veröffentlicht. Jedes Bekleidungsereignis wird ab dem jeweiliges Starttermin drei Wochen lang laufen.

​About Tom Clancy’s The Division 2

​Led by Massive Entertainment in collaboration with seven other studios around the world,* Tom Clancy’s The Division 2 is the next evolution in the open world online shooter RPG genre that the first game helped establish. Set seven months after a deadly virus was released in New York City, Tom Clancy’s The Division 2 brings players into a fractured and collapsing Washington, D.C. The world is on the brink, its people living through the biggest crisis ever faced in human history. As veteran Division agents, players are the last hope against the complete fall of society as enemy factions vie for control of the city. If Washington, D.C., is lost, the entire nation falls. Building upon more than two years of listening to and learnings from The Division community, Tom Clancy's The Division 2 offers a substantial campaign that organically flows into a robust endgame to create a cohesive and meaningful experience for all types of players, helping players emphasize their freedom to make strategic choices and hone their own approach.

​*Associate Ubisoft studios are Reflections, Red Storm, Annecy, Leamington, Shanghai, Bucharest and Sofia.