Fire Emblem Engage angekündigt // Release 2023

Im Zuge der soeben ausgestrahlten Nintendo-Direct-Präsentation hat der japanische Traditionspublisher den neuesten Teil der beliebten Strategie-Reihe Fire Emblem von Intelligent Systems angekündigt.

Fire Emblem Engage wird sich bei früheren Teilen der Reihe bedienen. Grundlegend zieht eine neue Schar von Figuren mit euch auf dem Kontinent Elyos in den Krieg gegen einen Dämonendrachen, doch die besondere Fähigkeit eurer Heldin (oder eures Helden) ist es, mit magischen Ringen die Kräfte von Emblems zu borgen – bei den Emblems handelt es sich dabei um die Geister von Helden anderer Welten, die letztlich bekannte Gesichter aus der Reihe sind, wie beispielsweise Prinz Marth.

Grafisch scheint der Titel wie Fire Emblem - Three Houses (im Test, Note 9.0) komplett in 3D gehalten. Fire Emblem Engage soll am 20. Januar 2023 für Nintendo Switch erscheinen.