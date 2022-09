Zelda - Breath of the Wild 2 heißt Tears of the Kingdom

Release im Mai 2023

Switch

Im Zuge der soeben ausgestrahlten Nintendo Direct hat Nintendo den finalen Titel des Nachfolgers zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild mit einem kurzem Gameplay-Trailer bekannt gegeben. Links neuestes Abenteuer heißt nun offiziell The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom und soll am 12. Mai 2023 erscheinen.

In dem Clip seht ihr Link auf schwebenden Inseln klettern, von diesen auf einen großen mechanischen Fluggleiter springen und wie der Held mit einer Apparatur vom Erdboden in den Himmel gezogen wird.