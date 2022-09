PM: Steelplay setzt auf maximale Flexibilität – Neues Headset und Switch-Tasche erreichen diesen Herbst Deutschland, Österreich und die Schweiz (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Steelplay setzt auf maximale Flexibilität – Neues Headset und Switch-Tasche erreichen diesen Herbst Deutschland, Österreich und die Schweiz

– Das neue Impulse Bluetooth Headset und das Universal Carry & Protect Case punkten durch ihre enorme Anpassungsfähigkeit –

13. September 2022 – Auf der gamescom 2022 konnte bereits ein früher Blick auf Steelplays neueste Produkte geworfen werden, diesen Herbst kommen die beiden innovativen Produkte auf den Markt und können dann dank der Partnerschaft mit ALSO auch in der DACH-Region erworben werden.

Sowohl das Impulse Bluetooth Headset, als auch das Universal Carry & Protect Case stechen aus dem Steelplay-Repertoire hervor, da sie nicht nur die gewohnte Kombination aus Qualität und Erschwinglichkeit mit sich bringen, sondern jeweils über einen eigenen Twist verfügen, der für die maximale Flexibilität im Alltag steht.

Das Impulse Bluetooth Headset kann via Bluetooth kabellos, oder mit Hilfe des abnehmbaren, 2m langen Klinkenkabels kabelgebunden genutzt werden. Das Ebenfalls abnehmbare Mikrofon verwandelt das Headset im Handumdrehen in elegante Kopfhörer. So macht das Impulse Bluetooth Headset in jeder Situation technisch und optisch eine gute Figur und bietet die ideale Lösung für alle, die ein Gerät für alle Lebenslagen suchen. (UVP 39,99€ / 39.99 CHF)

“Das Steelplay Impulse Bluetooth Headset ist die bisher aufwändigste Produktion von Steelplay und steht repräsentativ für unser Ideal: Qualität und Innovation zu erschwinglichen Preisen verfügbar zu machen” , sagte Lionel Chataignier, CEO & Director of Innovation bei Pixminds “Mit dem eleganten Design und den vielen Anpassungsmöglichkeiten ist es immer ein idealer Begleiter, sei es für den Musikgenuss auf dem Arbeitsweg, die Videokonferenz auf der Arbeit oder intensive Spielerlebnisse im Feierabend.”

Auch das Universal Carry & Protect Case folgt dem Motto “One size fits all”, oder eher “All sizes fit in one”. Diese innovative Nintendo Switch-Tasche wurde so entworfen, dass alle Switch Modelle optimal darin untergebracht werden können. Die Switch, Switch Lite oder Switch OLED kann mit bis zu 8 Spielkassetten gut und sicher in dieser Transporttasche untergebracht werden. Die optimale Lösung für Haushalte mit unterschiedlichen Switch-Modellen, oder für Menschen, die beim Wechsel des Switch-Models nicht auch das Zubehör austauschen wollen. Der elegante Stil passt dabei perfekt zum Impulse Bluetooth Headset. (UVP 12,99€ / 12,99 CHF)

“Wir haben monatelang an dieser Transporttasche gefeilt, und sind stolz, die perfekte Switch-Tasche für alle Modelle geschaffen zu haben” , sagte Hugo Loi, Managing Director of Pixminds.

Die neuen Produkte reihen sich in Steelplays stetig wachsendes Angebot an erschwinglicher Gaming-Peripherie ein, die erst dieses Jahr durch Auszeichnungen des German Design Awards und German Innovation Awards geadelt wurde. Ein tieferer Einblick in den Katalog von Steelplay findet sich unter Steel-play.com .

Über Steelplay

Steelplay ist die Marke der Pixminds-Gruppe, die auf Hardware und Gaming-Accessoires für PC und Konsole spezialisiert ist. Steelplays Mission ist es, ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Die Produkte sind innovativ, leicht zu nutzen und auf allen Plattformen und für alle Ansprüche geeignet. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich der Gaming-Ausstattung, über 300 internationalen Vertriebspartnern und ausgezeichnet mit dem CES Innovation Award 2019, dem German Design Award 2022 und dem German Innovation Award 2022 ist Steeplay seit 2021 auch in der DACH-Region verfügbar.

Über Pixminds

Pixminds ist eine französische Unternehmensgruppe, die sich auf Mensch-Maschine-Schnittstellen für professionelle Bereiche und Videospiele spezialisiert hat. In den letzten 5 Jahren wurde Pixminds international für Innovationen mit insgesamt 22 CES Innovation Awards gewürdigt, war die drittmeist ausgezeichnete Firma der CES 2019 und die meist ausgezeichnete europäische Firma der CES 2021. Pixminds besitzt fünf Marken, inklusive Lexip, Steelplay, R-cade – die nächste Generation der Gaming-Maschinen (Digitales Pinball, Tischfußball, Arcade & AR/VR-Setups) – und Ark, interaktive Bildschirme ohne Größenbeschränkung. Durch Pixminds Distribution und Pixminds Manufacturing ist die Firma zudem in den Vertrieb und die Produktion von Accessoires in über 40 Ländern involviert.

Über ALSO

ALSO ist einer der führenden Technologieanbieter für ICT-Industrie, der zur Zeit in 27 Ländern Europas und weltweit durch PaaS-Partner in 93 Ländern tätig ist. 2020 erreichten die Netto-Verkaufszahlen des schweizerischen Unternehmens, das 4000 Menschen beschäftigt, 11,9 Milliarden Euro. Das ALSO-Ecosystem bietet rund 110.000 Einzelhändlern Hardware, Software und IT-Dienstleistungen von über 700 Anbietern in über 1430 Produktkategorien an. Im Geiste der Zirkulären-Wirtschaft bietet das Unternehmen alle Dienstleistungen vom Angebot bis zur Aufbereitung aus einer Quelle. Für weitere Informationen zur Verfügbarkeit und Distribution von Lexip- und Steelplay-Produkten in der DACH-Region über ALSO richtet man sich an: pixminds@also.com .