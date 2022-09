Europa Universalis 4: Erweiterung Lions of the North erschienen

PC

Mit Lions of the North ist ab sofort die nächste Erweiterung für das seit fast einem Jahrzehnt bei Spielern beliebte Grandstrategy-Spiel Europa Universalis 4 erschienen, das euch alternative Geschichtsabläufe der frühneuzeitlichen Welt erleben lässt. Lions of the North ist ein Immersion Pack und fokussiert sich auf das Baltikum. Mit den verzweigten Missionen bekommt ihr ganz neue Möglichkeiten, euch einen Platz am Tisch der Großmächte zu erkämpfen. Den Release-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. GG-User Vampiro konnte bereits rund 20 Stunden im Baltikum kämpfen und wird euch morgen in einem Spiele-Check von seinen Erlebnissen mit Lions of the North und dem begleitenden, kostenlosen Update 1.34 berichten.

Die Highlights des Europa Universalis IV: Lions of the North Immersion Packs im Überblick:

Erweiterte verzweigte Missionen: Entscheidungen, die entlang einiger Missionsbäume getroffen werden, bestimmen, welche Optionen in Zukunft zur Verfügung stehen werden. Das ermöglicht es euch, unterschiedlichsten Pfaden zu folgen.

Neue Missionsbäume für Dänemark: Gleichzeitig mit der Machterhaltung in Skandinavien erweitert ihr euren Einfluss auf die norddeutschen Städte.

Neue Missionsbäume für Schweden und Norwegen: Mit der Befreiung von der dänischen Dominanz, verwandelt sich ein Stützpunkt auf dem Kontinent in die Basis eines nördlichen Imperiums.

Neue Missionsbäume für den Deutschen Orden, den Livländischen Orden und Riga: Ihr könnt den Pfad des religiösen Eifers folgen oder euer Reich zukunftsweisend säkularisieren.

Neue Missionsbäume für Polen, Litauen und das Commonwealth: Riesige Länder an der Grenze zwischen Ost und West stellen ehrgeizige Herrscher vor einzigartige Herausforderungen.

Weitere Änderungen an Missionsbäumen: Piratenkönige von Gotland, einzigartige Optionen für ein vereinigtes Skandinavien, ein freies Finnland und ein mächtiges Danzig.

Neue Regierungsreformen und Besitzprivilegien: Einige Regionalmächte werden einzigartige Regierungsmöglichkeiten und neue Wege haben, um die Gunst und den Einfluss lokaler Besitztümer zu gewinnen.

Neue Einheiten: Die schwedische Karoliner Infanterie und die polnisch-litauischen Flügelhusaren stehen zur Rekrutierung zur Verfügung.

Neue Einheitengrafiken: 35 neue Armee-Sprites für regionale Mächte.

Neue Musik: 3 neue skandinavische Musikstücke plus 3 weitere baltische Lieder.

Europa Universalis IV: Lions of the North ist ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 14,99 Euro erhältlich.