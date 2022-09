State of Play: Neue PlayStation-Präsentation heute um Mitternacht

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der September gestaltet sich reich an Präsentationen großer Publisher. Kürzlich erst fand ein Ubisoft-Forward-Stream stattt, heute um 16 Uhr gibt es eine neue Nintendo Direct und in der Nacht von heute auf morgen setzt nun Sony mit State of Play nach.

Am heutigen 13. September 2022 um Mitternacht (präziser 23:59 Uhr deutscher Zeit) wird die Video-Präsentation auf YouTube und Twitch ausgestrahlt. In nur rund 20 Minuten soll es Neuigkeiten zu 10 neuen Titeln für PS4, PS5 und die kommende PS VR2 geben. Es werden große Neuigkeiten von japanischen Entwicklern und andere Überraschungen von Studios weltweit in Aussicht gestellt. Denkbar wären neue Eindrücke zu Forspoken und Final Fantasy 16. Vielleicht wird auch eine weitere PC-Portierung angekündigt, wie zuletzt Spider-Man Remastered (im PC-Test, Note 9.0); so gibt es beispielsweise noch keinen Termin für die ausstehende PC-Version von Uncharted - Legacy of Thieves Collection (im PS5-Test, Note 8.5).