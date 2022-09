Mit Gastveteran Gunnar Lott

Teaser Jörg und Heinrich blättern sich mit Spielemagazinen zurück in die Vergangenheit. Gastveteran Gunnar Lott denkt an die GamePro zurück und Patreons kriegen ein Bonus-Segment zum Gamestar-Jubiläum.

Als Patreon-Unterstützer der Spieleveteranen hört für 5$ nicht nur doppelt so viele Episoden, sondern auch einen Extended Cut dieser Episode: https://www.patreon.com/spieleveteranen

Hefte auf den Tisch, es wieder ist Zeit für eine Reise in die Vergangenheit. Mittels historischen Magazindokumenten versetzen sich Heinrich und Jörg 10, 20 und 30 Jahre zurück und ergänzen die damals relevanten Spielethemen mit ihrem Gedächtnisschatz. Dabei stoßen sie 2002 auf den Start des Konsolenmagazins GamePro: Der damalige Chefredakteur Gunnar Lott blättert mit uns durch die erste Monatsausgabe und berichtet von der Entstehungsgeschichte. Patreon-Unterstützer verweilen etwas länger in diesem Jahr und begutachten im Bonussegment noch die GameStar, bei der es auch Grund zum Feiern gab. Im Jahr 1992 erwarten uns dann allerlei Abenteuer und eine Golf-Simulation mit großem Hardware-Appetit. Damit sich die Veteranen nicht in Zeit und Raum verlieren, verankern sie sich zu Beginn der Sendung mit News, Spieleberichten und Hörerfragen in der Gegenwart.

Folge 38-2022 (#286) des Spieleveteranen-Podcasts mit Jörg Langer, Heinrich Lenhardt und Gastveteran Gunnar Lott hat eine Laufzeit von 1:48:22 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:06:59 Gemischte News: Fan-Mod verspricht flackerfreie Elite -Raumschiffe auf dem C64, Ubisoft kündigt mehrere neue Assassin’s Creed -Projekte an, Crystal Dynamics kümmert sich wieder um Tomb Raider .

-Raumschiffe auf dem C64, Ubisoft kündigt mehrere neue -Projekte an, Crystal Dynamics kümmert sich wieder um . 0:18:46 Was haben wir zuletzt gespielt? Disney Dreamlight Valley , Ultima Underworld , World Fighting Soccer 22 .

, , . 0:25:31 Die Frage zum Tage von Mathias Heitz.



0:33:14 Zeitschriften-Zeitreise: September 2012, 2002, 1992

0:33:51 Gamestar 10/2012 und GamersGlobal, u.a. mit Orcs Must Die 2 , Geheimakte 3 und Counter Strike - Global Offensive .

, und . 0:44:12 GamePro 10/2002 feat. Gaststar Gunnar Lott. Der damalige GamePro-Chefredakteur blickt mit uns hinter die Kulissen der Entstehung des Magazins.

1:23:41 Power Play 10/1992, u.a mit Legend of Kyrandia, Links 386 Pro, Darklands und Parodius.