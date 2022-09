Nintendo Direct für 13.9. um 16 Uhr angekündigt

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In den letzten beiden Wochen meldeten sich Branchen-Insider zu Wort, zu denen Infos einer baldigen Nintendo Direct durchgesickert sein sollen. Heute nun hat Nintendo für morgen, Dienstag 13.09.2022 um 16.00 Uhr tatsächlich eine 40-minütige Direct angekündigt. Sie soll Infos zu Spielen beinhalten, die "größtenteils noch diesen Winter" veröffentlicht werden.

Mehr ist nicht bekannt, aber die Spekulationen häufen sich aufgrund weiterer Insider-Gerüchte. So wollen Jeff Grub sowie Mike Minotti in Erfahrung gebracht haben, dass es Portierungen der beiden The Legend of Zelda-Titel Wind Waker und The Twighlight Princess für die Switch geben soll, die bereits als HD Remakes ihren Weg auf die Wii U gefunden hatten.

Weiter wird im Netz natürlich darüber spekuliert, ob es Neuigkeiten zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild 2, dem langersehnten Nachfolger des vielgerühmten Switch-Launch-Titels gibt. Erhofft werden Trailer, Gameplay-Videos oder gar ein endgültiger Release-Termin. Aufgrund der nicht ganz eindeutigen Formulierung im Tweet (unten unter "Quellen" verlinkt) zum Veröffentlichungszeitraum der Spiele wäre dies sogar möglich.

Informationen zu Bayonetta 3 wären wenig überraschend, wenn auch nicht minder erfreulich für Fans der schießwütigen Hexe. Anhänger des Spiels Metroid Prime 4 haben bisher keine Anhaltspunkte dafür, mehr über diesen Titel zu erfahren.