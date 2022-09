Prison Architect: Kostenloses "Free for Life"-Content-Update

PC Switch 360 XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Heute haben Paradox Interactive und Double Eleven das kostenlose Update Prison Architect: Free for Life für PC (Steam und Epic) sowie Xbox veröffentlicht. Die PS4-Version soll in Kürze folgen.

Free for Life ist das erste in einer Reihe von neuen Inhalten und verbessert die Spielerfahrung durch Verbesserungen am Zeitplaner, den Rängen der Wärter und dem Alterungsprozess der Insassen. Paradox verriet außerdem, dass die Popularität des erfolgreichen Gefängnis-Management-Simulators seit der Übernahme der IP im Januar 2019 weiter gestiegen ist und die Zahl der aktiven Spieler und der verkauften Erweiterungen drastisch zugenommen hat: Die Zahl der monatlich aktiven Spieler ist um mehr als 60 Prozent gestiegen. Zudem konnten seit Januar 2019 1,5 Millionen Versionen des bereits 2015 erschienenen Spiels sowie 1,3 Millionen Erweiterungen verkauft werden.

Sandra Neudinger, Vice President of Business bei Paradox Interactive, äußerte sich zu den Erfolgen und Free for Life wie folgt:

Wir lernen konstant dazu, um das Spielerlebnis unserer Spieler zu verbessern, und wir haben uns zur Veröffentlichung dieses kostenlosen Updates entschlossen, um uns bei allen zu bedanken, die Prison Architect unterstützt haben. Dieses Spiel ist einer der Eckpfeiler im PDX-Management-Segment und hat uns geholfen, die Grundlage für ein starkes und attraktives Management-Spiele-Portfolio zu schaffen, das unsere Spieler sicher auch weiterhin begeistern wird.

Die Key-Features von Free for Life, die auf Community-Feedback beruhen: