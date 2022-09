PM: PlayStation Plus Extra: 7 Spiele mit der höchsten Metacritic-Bewertung (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit dem neuen PlayStation Plus erhaltet ihr Zugriff auf einen riesigen Katalog an PlayStation-Spielen. Darunter befinden sich jede Menge Blockbuster, die auf der Website Metacritic zu den am besten bewerteten Spielen aller Zeiten gehören. Wir stellen vor: 7 großartige Games mit dem höchsten Metascore, die ihr als PlayStation Plus Extra-Abonnent sofort spielen könnt.

Metascore: 94

Nachdem Kratos auf einem beispiellos blutigen Rachefeldzug die griechische Götterwelt im Alleingang niedergemetzelt hat, lässt er sich mit einer neuen Familie im hohen Norden nieder. Aber es wird ihm keine Ruhepause gegönnt, denn nach einem schrecklichen Ereignis muss er sich mit den Göttern der nordischen Mythologie auseinandersetzen. Macht euch also in God of War auf ein brachiales Abenteuer in einer fantastischen Kulisse gefasst, wenn Kratos und sein Sprössling Atreus eine gefährliche Reise antreten und als Vater und Sohn zueinander finden müssen. Freut ihr euch eigentlich auch schon so sehr auf das kommende God of War Ragnarök?

Übrigens: Wenn ihr Besitzer einer PS5 seid, dann habt ihr auch als PS Plus Essential-Abonnent Zugriff auf die PS Plus Collection, in der unter anderem Top-Titel wie God of War oder Uncharted 4: A Thief’s End enthalten sind.

God of War

Metascore: 93

Eigentlich wollte sich der charismatische Schatzjäger Nathan Drake endgültig eine wohlverdiente Auszeit gönnen, aber als mit Sam unvermittelt sein totgeglaubter Bruder auftaucht und um Hilfe bittet, wird es Zeit für ein weiteres unglaubliches Abenteuer. Auf der Suche nach dem Schatz von Kapitän Henry Avery führt der Weg vom schottischen Hochland über einen Vulkan in Madagaskar bis zum versteckten Piratenutopia Libertalia. Naughty Dogs episches Adventure Uncharted 4: A Thief’s End liefert atemlose Action, halsbrecherische Stunts, wilde Feuergefechte und eine spannende Story, die euch bis zum letzten Augenblick fesselt.

Uncharted 4: A Thief’s End

Metascore: 92

Ein kranker Pilger erreicht nach einer langen Reise die Tore der Stadt Yharnam, um dort seine Leiden durch eine Injektion mit dem heiligen Blut zu lindern. Der mystische Lebenssaft verschafft zwar die gewünschte Heilung, hat aber so seine unangenehmen Nebenwirkungen und im Lauf der Zeit die Einwohner in aggressive Bestien verwandelt. In From Softwares Bloodborne legt ihr euch unter anderem mit Werwölfen, Mistgabel-schwingenden Bürgern sowie den mächtigen Ältesten an und werdet, wie es sich für ein Soulslike des japanischen Ausnahme-Enwicklers gehört, zuerst sehr oft an den Herausforderungen scheitern. Aber lasst euch nicht entmutigen, ihr könnt jeden Gegner bezwingen, wenn ihr eure Ausrüstung optimiert, das taktische Kampfsystem meistert und die Angriffe der monströsen Feinde genau studiert.

Bloodborne

Metascore: 92

PlayStation Studios und Bluepoint Games haben den PlayStation-Klassiker und Meilenstein des Soulslike-Genres Demon’s Souls für PlayStation 5 von Grund auf neu entwickelt. Das Remake brilliert mit einer atemberaubenden Grafik, die euch die düstere Kulisse von Boliteria mit allen ihren Schrecken und tödlichen Gefahren völlig neu erleben lässt. Begebt euch als einsamer Ritter in die Nebelschwaden, die nach der Rückkehr der Uralten über dem Land liegen und stellt euch den brutalen Herausforderungen.

Demon’s Soul

Metascore: 91

Die Aufgabe klingt eigentlich ganz simpel: Seht zu, dass eure reizende Heldin Madeleine den Gipfel des Celeste Mountain erreicht. Der besteht allerdings aus 700 Level purer Jump’n’Run-Herausforderung, mit vielen Geheimnissen und unvergesslichen Charakteren. Zu Recht findet sich der 2D-Plattformer Celeste ganz weit oben in den Metacritic-Bewertungen, denn neben der leicht zugänglichen Steuerung, der schicken Retro-Optik sowie den knackigen Sprungpassagen erwartet euch zudem eine tief berührende Geschichte der Selbstfindung. Lasst euch den Indie-Geheimtipp der TowerFall-Entwickler auf keinen Fall entgehen.

Celeste

Metascore: 91

Verfolgt in dem märchenhaften Shadow of the Colossus umherstreifende Titanen und stellt euch einem ungleichen Zweikampf, indem ihr die Kolosse erklettert, um an deren Schwachstellen zu gelangen. Das Videospiel-Meisterwerk erzählt dabei die tragische Geschichte des einsamen Protagonisten Wander, der sich mit seinem treuen Pferd in ein fernes Land begibt, um das Leben eines Mädchens zu retten. Die ruhige Erzählweise wird euch in seinen Bann schlagen und die Geschichte auch möglicherweise zu Tränen rühren, denn nicht umsonst findet sich Shadow of the Colossus in unserer Liste Die emotionalsten Momente in Games.

Shadow of the Colossus

Metascore: 87

In der Rolle des traditionsbewussten Kriegers Jin Sakai, einem der letzten Samurai, seht ihr euch in Ghost of Tsushima einer gewaltigen Invasion der Mongolen gegenüber und eure Aufgabe ist es, die Einwohner der japanischen Insel Tsushima gegen die Armee des skrupellosen Generals Khotun Khan zu verteidigen. Dabei entscheidet ihr, ob ihr im direkten Kampf als ehrenvoller Samurai gegen die Invasoren kämpft oder zum skrupellosen Geist werdet, der seine Feinde hinterrücks meuchelt und Alchemie nutzt. Der umfangreiche Director’s Cut für PS4 und PS5 enthält die Insel Iki-Erweiterung sowie den Online-Koop-Modus Legends und unterstützt PS5-Features wie dynamische 4K-Auflösung mit bis zu 60 FPS, 2D-Audio sowie haptisches Feedback und Widerstand der adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut

