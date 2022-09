Marvel's Midnight Suns erscheint nun am 2. Dezember 2022

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Marvel's Midnight Suns (in der Preview), das neue Spiel aus dem Hause Firaxis hat nach der Verschiebung des geplanten Release im Oktober nun ein neues Erscheinungsdatum. Mit einem neuen Trailer wurde bekannt gegeben, dass die Superhelden-Rundentaktik mit Karten-Mechanik am 2. Dezember 2022 erscheinen wird.

Der Titel erscheint an diesem Tag für PC (via Steam und Epic Games Store), PS4, PS5 und Xbox One und Xbox Series S|X. Die ebenfalls angekündigte Version für Nintendo Switch soll dagegen zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.