Uncharted-Director entwickelt Marvel-Spiel im Zweiten Weltkrieg

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Zuge des kürzlich ausgestrahlten Disney and Marvel Games Showcase wurde ein noch namenloses Spieleprojekt von Skydance New Media mit einem Teaser angekündigt, für das Amy Hennig verantwortlich zeichnet, die vor allem als Creative Director hinter den ersten drei Uncharted-Spielen und Director sowie Autor der meisten Titel der Legacy of Kain-Reihe bekannt ist.

Das Spiel im Marvel-Universum wird zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielen und davon handeln, wie die Superhelden Captain America und Black Panther gemeinsam mit einem Soldaten und einem Spion in Paris sowie in Wakanda (das fiktive afrikanische Königreich von Black Panther) gegen die Nazi-Organisation Hydra kämpfen.

Wie Hennig im IGN-Interview ausführt handele es sich trotz der vier Protagonisten nicht etwa um ein Koop-Spiel.

Beim Studio Skydance New Media arbeitet dessen Mitgründerin Hennig zudem an einem ebenfalls noch namenlosen Star Wars-Spiel.