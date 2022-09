Montagmorgen-Podcast #458

Teaser Bevor Jörg das Land verlässt, spricht er nochmal im MoMoCa mit Hagen und zu euch, um in die nahe Zukunft zu blicken und auf spannende User-Fragen zu antworten.

Jörg setzt sich quasi auf die gepackten Koffer vor das Mikrofon, um euch und Hagen an diesem Montag zu begrüßen. Doch nicht nur Jörg ist bald auf Achse: Dennis nimmt sich diese Woche einen verdienten Urlaub und auch bei Hagen steht in absehbarer Zukunft ein geschäftlicher Flug in andere Gefilde an. Doch heute trennen Jörg und Hagen noch keine Zeitzonen und so können sie unkompliziert und beschwingt über massenweise angekündigte neue Assassin's Creeds reden, die Inhalte der Woche vorstellen und Antworten auf eine neue Fuhre interessanter User-Fragen geben.

Die Timecodes dieser Folge: