Masahiro Sakurai on Creating Games erfolgreich gelauncht

Masahiro Sakurai - Director illustrer Spiele wie Kirby's Adventure (NES) und nicht zuletzt Super Smash Bros. Ultimate (Switch) - kündigte bereits im Sommer diesen Jahres ein neues Fan-Service-Projekt an, das nichts direkt mit einem neuen Spiel zu tun haben soll: Am 23. August launchte dieses Projekt in Form eines YouTube-Channels, der werbefrei und zweisprachig (Japanisch & Englisch) Interessenten weltweit einen kleinen Einblick hinter die Kulissen des arbeitsamen Spieleentwicklers geben soll: "Masahiro Sakurai on Creating Games" konnte in den knapp zwei Wochen nach dem Launch bereits über 2,5 Millionen Zugriffe zählen.

Jedes bewusst knapp gehaltene Video geht dabei auf bestimmte Schlüsselaspekte der Spieleentwicklung ein - sei es technischer oder designtechnischer Natur. Er beschäftigt sich mit relativ einsteigerfreundlichen Themen wie Framerates in den verschiedenen (historischen) Fernsehbildwiederholungsfrequenzen einzelner Weltregionen bis zur atmosphärischen Ausleuchtung eines grafischen Settings.

Sakurai verzichtet explizit auf Werbung, im Gegenteil investiert er Kosten um die japanischen Originalclips professionell mit englischen Untertiteln zu versehen. Er betrachtet dieses als Service an die Welt um "Spiele weltweit noch unterhaltsamer zu machen" und geizt auch nicht mit bis dato unveröffentlichten Design-Dokumenten.