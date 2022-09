PM: Spieler:innen werden zum Meister-Assassinen in Assassin’s Creed® Mirage (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 10. September 2022 – Ubisoft kündigte heute im Zuge von Ubisoft Forward an, dass Assassin's Creed® Mirage, der nächste Teil der Assassin's Creed®-Reihe, im Jahr 2023 weltweit für Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 und Luna sowie Windows PC über den Epic Games Store und den Ubisoft Store erscheinen wird. Spieler:innen können auch Ubisoft+* abonnieren, um Zugriff auf das Spiel zu erhalten. Darüber hinaus wurde die Roadmap für die Zukunft der Marke mit den nächsten beiden HD-Flaggschiff-Spielen Codename RED und Codename HEXE als Teil von Codename INFINITY, dem AAA-Mobilspiel Codename JADE und weiteren Informationen über die Zusammenarbeit mit Netflix enthüllt.

Der Announcement-Trailer kann inkl. Embedded-Code hier gefundne werden:

Entwickelt** von Ubisoft Bordeaux, dem Studio hinter der Erweiterung Assassin's Creed® Valhalla: Zorn der Druiden, lädt Assassin's Creed® Mirage Spieler:innen dazu ein, in ein prächtiges Bagdad des 9. Jahrhunderts einzutauchen, auf dem Höhepunkt seines Goldenen Zeitalters. Sie schlüpfen in die Rolle von Basim Ibn Is'haq, einem Straßendieb mit mysteriöser Vergangenheit, der sich auf einer Suche nach Antworten den Verborgenen in Alamut anschließt. Basims Mentorin Roshan wird von der mit dem Emmy ausgezeichneten Schauspielerin Shohreh Aghdashloo verkörpert. Assassin's Creed® Mirage ist eine Hommage an die Serie und insbesondere an den ersten Assassin's Creed-Teil. Es bietet ein narratives Action-Adventure-Erlebnis mit einer packenden Coming-of-Age-Story, charismatischen Protagonisten, einer majestätischen offenen Stadt und einem modernisierten Legacy-Gameplay mit Schwerpunkt auf Parkour, Stealth und Attentaten. Im Rahmen der Ankündigung des Spiels wurde zudem ein cineastischer Reveal-Trailer gezeigt, der Originalmusik von Brendan Angelides enthält, der zugleich Musikkomponist für das Spiel ist.

„Zum 15-jährigen Jubiläum der Marke wollten wir Spieler:innen und unserer Community etwas Besonderes bieten", sagt Stéphane Boudon, Senior Content Director für Assassin's Creed® Mirage. „Assassin's Creed Mirage ist eine Hommage an die Franchise und vor allem an das Originalspiel. Wir bieten eine moderne Interpretation des kultigen Assassin's Creed-Spielerlebnisses und tauchen tief in die Rituale und Lehren der Verborgenen ein - etwas, von dem wir glauben, dass es sowohl langjährige als auch neue Fans begeistern wird.“

​Abschließend wurden die Assassin's Creed® Mirage Deluxe Edition und das Collector's Case*** angekündigt:

Fans, die Assassin's Creed Mirage vorbestellt**** haben, erhalten zum Start des Spiels eine Bonus-Quest namens „Die vierzig Räuber“, in der die Spieler:innen die Geheimnisse der legendären Höhle von Ali Baba aufdecken.

​Seit der Veröffentlichung des ersten Assassin's Creed-Spiels im Jahr 2007 hat die Reihe weltweit mehr als 200 Millionen Spiele verkauft und ist damit eine der wichtigsten Marken in der Videospielbranche. Assassin's Creed Valhalla wird ständig mit neuen Updates versorgt und ist eines der spannendsten Assassin's Creed-Spiele. In ein paar Monaten wird das letzte Kapitel starten, eine kostenlose Quest, in der Eivor einige wichtige Charaktere wiedertrifft, darunter einflussreiche historische Persönlichkeiten. Außerdem gibt es ab heute besondere Belohnungen in Assassin's Creed Valhalla zu entdecken.

​Während des Assassin's Creed-Showcase wurde außerdem die Zukunft der Marke enthüllt. Die nächsten beiden HD-Flaggschiff-Spiele, Codename RED und Codename HEXE, werden Teil von Codename INFINITY sein. Ebenso gab es Informationen über das AAA-Mobilspiel Codename JADE und die Zusammenarbeit mit Netflix:

„Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Marke wollten wir nicht nur unsere Spieler:innen und die Menschen hinter der Marke ehren, sondern auch unsere Ambitionen für die Zukunft von Assassin's Creed mit allen teilen. Wir wollen das Universum erweitern und weiterhin großartige Erlebnisse bieten. Wir haben unzählige Geschichten zu erzählen und wir wollen, dass Geschichte zum Spielplatz für alle wird, während wir die Spieler:innen in den Reichtum unserer gemeinsamen Vergangenheit eintauchen lassen", sagt Marc-Alexis Côté, Executive Producer von Assassin's Creed.

