Teaser Ubisoft entwickelt die nächsten AC-Titel nach dem Strickmuster von Origins, aber auch Mirage, das zu den Wurzeln der Reihe zurückkehrt. Welcher der kommenden Titel stößt bei euch auf mehr Interesse?

Am Wochenende stellte Ubisoft vor, was euch in absehbarer Zukunft bei Assassin's Creed erwartet. 2023 wird mit Assassin's Creed Mirage ein Ableger erscheinen, der wieder den Fokus auf Attentats-Missionen und eine Stadt als Schauplatz mit vielen Parcour-Gelegenheiten legt, also zum Strickmuster von Assassin's Creed 2 und Co. zurückkehren soll.

Daneben wurden vier weitere Spiele im Universum von Assassin's Creed vorgestellt, darunter die nächsten Hauptteile der Reihe Codename Red mit Japan als Schauplatz und Codename Hexe, von dem es vage hieß, es werde "sehr anders". Unten könnt dafür stimmen, welches dieser drei kommenden Assassin's-Creed-Spiele mit seinem Ansatz das größte Interesse bei euch weckt (den Mobile-Ableger Codename Jade und das vage Multiplayer-Projekt Infinity lässt der Autor dieser Zeilen bewusst außen vor).

