Assassin's Creed: Vier weitere Spiele angeteast – Japan, China & mehr

Im Zuge des Stream-Events zu 15 Jahren Assassin's Creed hat Ubisoft nicht nur Assassin's Creed Mirage offiziell vorgestellt, sondern ganze vier weitere Titel der Reihe angeteasert, die sich in Entwicklung befinden.

Assassin's Creed Codename Red : Der nächste große Ableger der Reihe, der von Ubisoft Québec entwickelt wird und in dem ihr als Ninja-Assassine in Japan unterwegs sein werdet. Anders als Mirage steht Project Red in der Tradition der jüngeren Serienteile, setzt also auf Open-World und RPG-Elemente.

: Der nächste große Ableger der Reihe, der von Ubisoft Québec entwickelt wird und in dem ihr als Ninja-Assassine in Japan unterwegs sein werdet. Anders als Mirage steht Project Red in der Tradition der jüngeren Serienteile, setzt also auf Open-World und RPG-Elemente. Assassin's Creed Codename Hexe : Zu dem Titel wurde nur wenig verraten. Ein Teaser zeigte ein aus Zweigen bestehendes Assassinen-Symbol, dass in einem dunklen Wald von einem Ast baumelt, was Blair Witch Project -Vibes versprüht. Dass es um Hexen geht, ist klar, es könnte in Richtung Hexenverfolgungs-Setting deuten. Codename Hexe ist ebenfalls wie Codename Red ein "Flagschiff-Titel" der Serie, entsteht bei Ubisoft Montreal und soll "sehr anders" werden.

: Zu dem Titel wurde nur wenig verraten. Ein Teaser zeigte ein aus Zweigen bestehendes Assassinen-Symbol, dass in einem dunklen Wald von einem Ast baumelt, was -Vibes versprüht. Dass es um Hexen geht, ist klar, es könnte in Richtung Hexenverfolgungs-Setting deuten. Codename Hexe ist ebenfalls wie Codename Red ein "Flagschiff-Titel" der Serie, entsteht bei Ubisoft Montreal und soll "sehr anders" werden. Assassin's Creed Codename Jade : Der Open-World-Titel für Mobile-Plattformen ist in China angesiedelt und bietet einen Charakter-Editor für die eigene Spielfigur.

: Der Open-World-Titel für Mobile-Plattformen ist in China angesiedelt und bietet einen Charakter-Editor für die eigene Spielfigur. Assassin's Creed Infinity: Der eigenständige Multiplayer-Titel soll zugleich als Hub alle Spiele von Assassin's Creed verbinden.

Für keines dieser Projekte wurde ein Release-Zeitraum in Aussicht gestellt. Vor dem Release von Mirage 2023 soll es in den kommenden Monaten noch ein kostenloses Inhalts-Update für Assassin's Creed Valhalla namens The Last Chapter geben. Wie der Name andeutet, soll es einen Abschied von Eivor darstellen. Im Teaser-Trailer ist zu hören, dass Basim verwundert ist, wie ungewöhnlich Eivor mit den Erinnerungen von Odin umgeht, die die Hauptfigur in sich spürt.

Außerdem gab es eine Nachricht zur Live-Action-Adaption von Assassin's Creed von Netflix. So wird Jeb Stuart (Vikings - Valhalla) als Showrunner für die Serie verantwortlich zeichnen.