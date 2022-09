Aassassin's Creed Mirage kehrt zu den Wurzeln zurück

PC Xbox X PS5

Soeben hat Ubisoft im Zuge des Stream-Events anlässlich von 15 Jahren Assassin's Creed den neuen Serienteil Mirage offiziell vorgestellt. Mirage ist 20 Jahre vor den Ereignissen von Assassin's Creed Valhalla angesiedelt. Ihr spielt dem aus Valhalla bekannten Charakter Basim, der in Bagdad als Straßendieb lebt und der Assassinenbruderschaft beitritt, nachdem diese ihn rettet. Neben Basims Mentorin Roshan (gespielt von der unter anderem aus The Expanse bekannten Schauspielerin Shohreh Aghdashloo) wird es weitere wichtige NPCs in der Story geben, zu denen unter anderem Basims Kindheitsfreunde gehören und beim historischen Sightseeing darf auch ein Meet & Greet mit berühmten politischen Herrschern der Zeit nicht fehlen. Dabei muss sich Basim aber auch seiner tragischen Vergangenheit und alptraumhaften Visionen stellen (wer in der Geschichte von Assassin's Creed Valhalla weit fortgeschritten ist, kann sich denken, was es mit Letzterem auf sich hat).

Spielerisch bricht Mirage mit der Neuausrichtung der Reihe seit Assassins Creed Origins und verzichtet auf RPG-Elemente. Stattdessen steht wie in früheren Teilen das Verfolgen von Attentatszielen im Fokus und Stealth ist ein zentrales Spielelement. Euch stehen mit Assassinen-Lehrling Basim diverse Hilfsmittel wie Minen und Blasrohr zur Verfügung und wenn Wachen auf euch aufmerksam werden, wird euch genauer vermittelt, wer genau euch auf der Spur ist und wie weit sie entfernt sind. Der Schauplatz Bagdad mit seinen vier Bezirken wird in Sachen Level Design zudem wieder stärker auf die Nutzung des Parcour-Systems ausgelegt sein, das sich schneller anfühlen soll, als in früheren Teilen.

In Mirage stecken aber auch Elemente späterer Teile, so habt ihr mit Enkidu wieder einen gefiederten Begleiter, der als Kundschafter für effektives Schleichen in Mirage wichtig sein soll – allerdings wird es (optional) auch spezielle Bogenschützen unter den Feinden geben, die Enkidu aufs Korn nehmen. Daneben beherrscht Basim eine neue Assassinen-Fokus-Technik, mit der er mehrere Feinde markiert und dann auf Knopfdruck erledigt – das erinnert an ein ähnliches Feature in Assassin's Creed - Brotherhood (oder auch späteren Teilen von Splinter Cell). Das Missions-Design bei den Hauptattentaten soll euch mehrere Wege bieten, um das Ziel auszuschalten.

Assassin's Creed Mirage wird 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X und den aktuell noch nicht in Deutschland verfügbaren Streaming-Service Amazon Luna erscheinen.

Daneben teaserte Ubisoft bei dem Event vier weitere Assassin's-Creed-Spiele an, die sich in Entwicklung befinden.