PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 12. bis zum 16. September (Microsoft Xbox Wire)

13. September – Ashes of the Singularity: Escalation (PC)

13. September – Ashes of the Singularity: Escalation (PC)

Ein gigantisches Echtzeit-Strategiespiel, in dem Du ganze Armeen auf einem dynamischen Schlachtfeld befehligst. Erobere unzählige Welten in mehreren Einzelspielerkampagnen oder spiele mit Deinen Freunden im Mehrspielermodus.

13. September – Devoured by Darkness

Dieser einzigartige Plattformer widmet sich einem mysteriösen Protagonisten, bietet erstaunliche Pixel-Art-Grafik, Puzzle-Platforming-Gameplay und viele Möglichkeiten zu sterben.

13. September – Isonzo

Von den Machern von Verdun und Tannenberg kommt Isonzo. Der Erste Weltkrieg dehnt sich auf die Berge der italienischen Front aus – wunderschön, aber gleichermaßen tödlich. Inspiriert durch den zweijährigen Kampf um die Kontrolle des Isonzo-Flusstals und der Alpen während des Ersten Weltkriegs, hebt Isonzo die WW1 Games-Serie im übertragenen und wörtlichen Sinne an.

13. September – River City Girls Zero

Optimiert für Xbox Series X|S ­– Erlebe mit Kunio, Riki, Misako und Kyoko knochenbrechende 16-Bit-Beat-’em-up-Action im Koop-Modus. Nach 28 Jahren neu übersetzt und außerhalb Japans erhältlich! Erlebe die Originalgrafik, den Soundtrack und das Gameplay von 1994 – ergänzt durch neue Motion-Comic-Zwischensequenzen, ein neues animiertes Intro und neue Musik!

14. September – Family Man

Family Man ist ein düsteres, storybasiertes RPG, das folgende Frage stellt: Wie weit würdest Du Deiner Familie zuliebe gehen, wenn Du an die Grenzen Deiner eigenen Moral stößt? Du schuldest der Mafia Geld und hast drei Wochen Zeit, es zurückzuzahlen. Wirst Du Burger braten und einen ehrlichen Lebensunterhalt verdienen, während Du das Geld zusammenkratzt … oder wirst Du ein paar schmutzige Jobs annehmen, um mehr Geld zu verdienen, aber möglicherweise Deine Familie verstoßen?

14. September – Last Beat Enhanced

Besiege die Mad Stroke-Gangs in 8 Levels! Schlage und trete Dir den Weg frei, um Deine Feinde zu besiegen. Nutze Nahkampf- und Wurfwaffen, um die mächtigsten Bosse zu besiegen. Fahre mit Deinem Motorrad in den Bonusleveln mit voller Geschwindigkeit. Schalte zusätzliche Charaktere und geheime Bilder aus einer umfangreichen Galerie frei. Lass Dich nicht entmutigen, wenn Du besiegt wirst, denn Du kannst Upgrades kaufen, um Dich mit einem kleinen Vorsprung wieder ins Gefecht zu stürzen.

14. September – Q.U.B.E.: 10th Anniversary

Optimiert für Xbox Series X|S – Erlebe die von Grund auf neu entwickelte und ultimative Würdigung des jahrzehntealten Originals – Q.U.B.E. 10th Anniversary. Die 10th Anniversary Version bietet eine verfeinerte Grafik, komplett neugestaltete und überarbeitete Spielabschnitte und ein ganz neues Kapitel des preisgekrönten, kniffligen First-Person-Puzzlespiels.

14. September – Maggie the Magnet

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery –Maggie ist ein lebendiger Magnet, der seine magnetischen Kräfte ein- und ausschalten kann, wann immer sie will. Da sie das Potenzial für wissenschaftliche Entdeckungen erkannt hat, eröffnete sie ihr eigenes Labor. Jetzt gibt es nur noch eine wichtige Komponente, die sie davon abhält, Spaß zu haben und ihre Fähigkeiten zu erforschen: Sie braucht jemanden, der die Experimente beaufsichtigt! Bist Du dieser Aufgabe gewachsen?

14. September – SBK 22

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Sattel Dein Superbike und zeige was Du drauf hast im offiziellen WorldSBK 2022. Nach zehn Jahren kehrt SBK mit einem Titel zurück, der packender und fesselnder ist als je zuvor und mit echten Fahrern entwickelt wurde, damit Du den Nervenkitzel des Wettbewerbs erleben kannst!

14. September – You Suck at Parking

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Game Pass – Mach Dich bereit für das extremste Parkerlebnis der Welt in You Suck at Parking, dem einzigen Spiel, bei dem Deine Fahrkünste nicht so wichtig sind wie Deine Fähigkeiten beim Parallelparken. Kämpfe gegen die Zeit und ziehe die Handbremse in über 100 wilden Levels mit ständig steigendem Schwierigkeitsgrad.

15. September – Blind Fate: Edo no Yami

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Japan wird in einer düsteren und maschinellen Edo-Periode, durch das Shogunat regiert. Du bist seine gerechte, aber unbarmherzigen rechte Hand. Du befolgst Befehle. Du gehorchst. Du tötest. Bis Dir Dein Augenlicht genommen wird und Du lernen musst, die Welt neu zu “erfühlen”…

15. September – Metal: Hellsinger

Metal: Hellsinger ist ein Rhythmus-FPS voller teuflischer Gegner*innen, mächtiger Waffen und Metal-Musik. Kämpfe Dich auf einer höllischen Reise durch acht Höllen und versetze Dämonen in Angst und Schrecken, um das reinste aller Ziele zu erreichen: Rache.

15. September – Wayward Strand – Xbox One X Enhanced

Optimiert für Xbox One X – Wayward Strand ist eine zu Herzen gehende Geschichte, die auf seltsame Weise erzählt wird. Steige in ein fliegendes Krankenhaus ein und lerne die vielseitigen Charaktere kennen, die dort zu Wort kommen. Während dieser und vieler anderer ineinandergreifender und sich überschneidender Geschichten, verbringst Du als Casey, Zeit mit den Patienten, erfährst etwas über deren Leben und entdeckst im Laufe der Geschichten, was Du tun kannst, um zu helfen.

16. September – Amazing Chicken Adventures

Begib Dich auf ein Abenteuer, bei dem die Schwerkraft dein schlimmster Feind ist! Rette die Welt, ein Ei nach dem anderen! Mit klassischer Musik, zerbrochenen Eiern, hühneruntauglichen Werkzeugen und obligatorischen lustigen Hüten.

16. September – The Dark Prophecy

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery ­– Ein Point-and-Click-Fantasy-Abenteuer, inspiriert von Klassikern aus den 90ern. Du übernimmst die Rolle von Jacob, einem durchschnittlichen mittelalterlichen Jungen, der das Königreich vor einer katastrophalen Hexenverfolgung retten muss. Schon bald findest Du Dich in einem Strudel magischer Ereignisse wieder. Nun hängt das Schicksal Deines Dorfes (und des ganzen Königreichs) von Dir ab.

16. September – Knights and Guns

Eine klassische Rachegeschichte in einer mittelalterlichen Fantasiewelt… mit einem Hauch tödlicher moderner Feuerkraft, um die Dinge auf die Spitze zu treiben. Kämpfe Dich durch die Armeen von Untoten, Mutanten, Außerirdischen, Maschinen und Bestien, um Dir das zurückzuholen, was Dir rechtmäßig zusteht und dem Land wieder einen Hauch von Frieden zu bringen.

16. September – Plunder Panic

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Ein verwegenes Action-Arcade-Spiel für bis zu 12 Spieler, in dem zwei rivalisierende Crews um die Vorherrschaft auf hoher See kämpfen! Arbeite im lokalen und Online-Spiel mit Deiner Mannschaft zusammen, um Beute zu machen, den gegnerischen Captain zu besiegen oder das Schiff zu versenken. Das erste Team, das ein Ziel erobert, gewinnt, also halte Ausschau nach anderen hinterhältigen Piraten!

16. September – Unichrome: A 1-bit Unicorn Adventure

Folge in diesem 1-Bit-Abenteuer des Galeriekünstlers und Ölmalers Super 8bit Rafa einem Einhorn auf der Suche nach Farbe. Erlebe den Glanz der Retro-Konsolen-Ära im Geiste des klassischen Atari und erlebe herzzerreißende Jump ‘n’ Run- und Shoot ’em Up-Action. Freue Dich auf ein Arcade-Vergnügen mit knackiger Steuerung, erfrischender Spielmechanik, toller Retro-Kunst und einem fesselnden Soundtrack.