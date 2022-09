Wochenschluss-Podcast #162

Teaser Hagen steigt quasi aus dem Zug, Jörg steigt bald in den Flieger, doch zuvor reisen sie geistig zurück nach Night City und darauf mit den fiktionalen Filmen in Immortality in vergangene Jahrzehnte.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit Jörg und Hagen blicken auch in diesem WoSchCa zurück auf die Themen der Woche, aber vielleicht war ihr Nachmittagskaffee zu stark, denn bei Phantom Liberty blicken sie doch eher in die Zukunft von Cyberpunk 2077 und mit Liberty geht es direkt ein paar Jahrzehnte zurück in die Vergangenheit. Die Timecodes dieser Folge: 00:26 Jörg und Hagen stoßen mit Kaffee an

03:55 Hagen reiste mit der Bahn durchs Land und bei Jörg gibt es vor dem baldigen Aufbruch nach Japan für die Doku sehr viel zu tun – wie später auch im Making of nachvollziehbar sein wird. Den aktuellen Stand der Planung der Japan-Doku 2022 stellt Jörg nochmal am Samstag für Unterstützer vor.

14:53 Cyberpunk wird ein großes Add-On erhalten und auch umfangreichere Gratis-Updates sollen noch folgen – beides allerdings nicht mehr für PS4 und Xbox One (zur News)

31:48 Jörg hat sich mit Immortality beschäftigt, dem neuen hochgelobten Spiel von Her Story-Macher Sam Barlow (zum Jörgspielt)

47:26 Was machen wir am Wochenende?

50:27 Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal!

