Football Manager 2023 erscheint am 8.11.2022 // Auch für PS5

Sports Interactive hat offiziell den Football Manager 2023 angekündigt, der am 8. November 2022 regulär erscheint, für Vorbesteller ist wieder eine Early-Access-Phase ungefähr zwei Wochen vor Launch geplant.

Der Anpfiff für den neuesten Teil der beliebten Manager-Sim (der Vorgänger Football Manager 2022 im Test, Note 8.5) ertönt neben dem PC auf vielen weiteren Plattformen. So könnt ihr auch wieder auf Xbox One und Xbox Series S|X eure Mannschaft an die Spitze führen – der Titel ist überdies ab Launch im Katalog des Xbox Game Pass erhältlich. Allerdings nicht mehr als Xbox Edition, sondern unter dem Namen Football Manager 2023 Console, denn die diesjährige Version erscheint erstmals auf Sony-Konsolen, dort ist er allerdings nur für PS5 angekündigt.

Daneben wird es in diesem Jahr neben der Mobile-Fassung auch anders als beim FM22 eine Touch-Version, die über den Abo-Dienst Apple Arcade und auf der Nintendo Switch verfügbar sein wird.