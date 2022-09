Spieleveteranen-Podcast #285: Ultima Underworld

Es geht in die Unterwelt

PC MacOS andere

Teaser Heute sind wir todesmutig und wagen den Schritt in die Underworld von Ultima. Das Rollenspiel war einer der Vorreiter von immersive Sims – aber überzeugt es uns heute noch?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das ist eine zusätzliche Episode für unsere Patreon-Unterstützer ab der $5-Klasse. Hier erfahrt ihr, wie ihr das volle Programm hören könnt: https://www.patreon.com/spieleveteranen

Inspiriert von einer vorherigen Zeitreise haben wir heute unseren gesamten Mut zusammengenommen, die Abenteurer-Stiefel angezogen und sind tief in den Untergrund gegangen. Denn wir nehmen uns kein anderes Spiel als den großen Klassiker Ultima Underworld - The Stygian Abyss vor. Warum war er so revolutionär, dafür aber verhältnismäßig wenig erfolgreich? Bevor wir jedoch hinabsteigen gibt es die übliche Portion News, Hörerfragen und Spielerlebnisse.

Der Spieleveteranen-Podcast Folge 37-2022 (#285) mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat eine Laufzeit von 1:40:57 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:15 Wir nehmen uns heute einen wahren Klassiker vor, philosophieren davor aber über unsere früheren Leben.

0:03:41 Vorschau auf die Zeit, wenn Jörg in Japan ist.

0:09:24 Gemischte News: Cyberpunk 2077 bekommt eine große Erweiterung und das Evercade EXP kann ab sofort vorbestellt werden.

0:18:13 Was haben wir zuletzt gespielt? Tinykin, Advance Wars - Dark Conflict und Immortality.

0:35:35 Die Hörerfrage zum Tage von Maestro84.

0:47:25 Das alte Spiel: Ultima Underworld

0:47:44 Noch heute ist die enorme Handlungsfreiheit beeindruckend, vor allem mit Hinblick auf die damalige Konkurrenz im Spielebereich. Mindestens genauso spannend ist die Enstehungsgeschichte des Rollenspiel-Brockens.

1:09:37 Die Verkäufe liefen zu Release schleppend, trotzdem verlangte Origin einen Nachfolger – der in rekordverdächtiger Zeit gefertigt wurde.

1:22:38 Ultima Underworld 2 bekam zwei inoffizielle Nachfolger spendiert, die den Geist des Originals beibehalten wollten.

1:30:02 Historischer Pressespiegel und Veteranenfazit.