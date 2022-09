PM: Die Bonusrunde-Aktion kommt in den PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Bonusrunde-Aktion kommt am Mittwoch, 31. August, in den PlayStation Store. Dann könnt ihr bis Mittwoch, 14. September, Rabatte auf Special Editions und DLC für ausgewählte Spiele genießen, zum Beispiel für den Horror-Titel The Quarry von Supermassive Games, das Online-Koop-Abenteuer Outriders und noch viele mehr.

Schaut euch unten die komplette Auflistung aller Titel an, die für begrenzte Zeit* im Angebot sind. Besucht dann den PlayStation Store, wenn die Aktion beginnt, um zu erfahren, wie groß der Rabatt in eurer Region ist.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Deluxe Edition PS4 & PS5

Aktion gültig bis 14.09.2022

Back 4 Blood: Ultimate Edition PS4 & PS5

Aktion gültig bis 14.09.2022

Bus Simulator 21 – Extended Edition

Aktion gültig bis 14.09.2022

Dead Island: Definitive Collection

Aktion gültig bis 14.09.2022

Kaze and The Wild Masks – Deluxe Edition

Aktion gültig bis 14.09.2022

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Deluxe Edition

Aktion gültig bis 14.09.2022

MX vs. ATV Supercross Encore

Aktion gültig bis 14.09.2022

Onee Chanbara Origin Deluxe Edition

Aktion gültig bis 14.09.2022

OUTRIDERS PS4 & PS5

Aktion gültig bis 14.09.2022

Resident Evil Triple Pack

Aktion gültig bis 14.09.2022

Totally Reliable Delivery Service – Deluxe Bundle

Aktion gültig bis 14.09.2022

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Aktion gültig bis 14.09.2022

*Die Bonusrunde-Aktion im PlayStation Store läuft von Mittwoch, 31. August, um 00:00 Uhr [Ortszeit] bis Mittwoch, 14. September, um 23:59 Uhr [Ortszeit].