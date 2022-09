PM: Football Manager 2023 Erscheint Am 8. November 2022 (Cosmocover)

PC Switch XOne Xbox X PS5 MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Football Manager 2023 Erscheint Am 8. November 2022

– Zum ersten Mal auch für PlayStation 5 und Apple Arcade –

London, England – 8. September 2022 – Football Manager™ 2023, der neueste Teil der legendären Reihe von Sports Interactive™ und SEGA©, erscheint am 8. November für mehr Plattformen und Geräte als je zuvor – darunter erstmals auch PlayStation 5 und Apple Arcade.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe gibt es die Spieltiefe und Dramatik der weltweit führenden Fußballmanagementsimulation auch für PS5. Das für Dualsense™-Controller optimierte “ FM23 Console ” wird neben der PC/Mac-Version veröffentlicht.

Nach einem Jahr Auszeit kommt unsere beliebte Touch-Variante über Apple Arcade zurück zu Apple-Geräten. Ob mit iPhone, iPad, Mac oder Apple TV – Abonnenten von Apple Arcade können mit FM23 Touch auf und neben dem Platz die Fußballwelt erobern.

Miles Jacobson, der Studio Director von Sports Interactive, sagt dazu: „FM23 ist mit dem Debüt auf zwei neuen Plattformen ein weiterer wichtiger Schritt nach vorn für die Football Manager-Reihe. Fans fordern schon seit Jahren eine PlayStation-Version von uns, deshalb freue ich mich riesig, dass die Spieler auf dieser Plattform nun ebenfalls den Alltag eines Fußballmanagers so realistisch wie möglich erleben können.”

„2021 keine Touch-Version für iOS oder Android zu veröffentlichen, war eine schwierige Entscheidung für uns und eine Enttäuschung für manche unserer Fans. Dank der Partnerschaft mit Apple Arcade können wir nun einen beliebten Titel auf eine für uns als Studio und die breitere FM-Community sinnvolle Weise zurückbringen.“

FM23 bringt die Fans noch näher an jeden Aspekt dieses großartigen Sports heran, von den Anhängern im Stadion bis zu den Scouts, Spielern, gegnerischen Managern und neu lizenzierten Wettbewerben wie UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League. Neue Spielfeatures werden in den kommenden Wochen auf den Football Manager-Kanälen in sozialen Medien, der Football Manager-Website und FMFC, dem Football Manager Members Club, enthüllt.

Ab sofort bis zum Erscheinen können Fans FM23 (für PC und Mac) bei von SEGA anerkannten digitalen Händlern* mit 20 % Rabatt vorbestellen und ihre Karriere mit Early Access für FM23 bereits vorzeitig starten. Die Vorbestellung im Microsoft Store wird in Kürze möglich sein.

Early Access wird über Steam, Epic Games Store und Microsoft Store etwa zwei Wochen** vor dem offiziellen Erscheinen verfügbar sein. Im Early Access begonnene Einzelspielerkarrieren können in die finale Version übernommen werden.

Fans, die eine physische Kopie von FM23 kaufen, werden feststellen, dass in diesem Jahr kein Datenträger enthalten ist. Stattdessen enthält die Packung einen Code, mit dem das Spiel bei Steam, Epic Games oder im Microsoft Store eingelöst werden kann.

Der Verzicht auf den Datenträger und das Notizbuch sowie weitere Verbesserungen unserer umweltfreundlichen Verpackung sorgen dafür, dass der CO2-Fußabdruck der Verpackung von FM23 um 47 % geringer ist als der von FM22. Insgesamt wurde das CO2-Äquivalent der Football Manager-Verpackung von 256 bei Football Manager 2019 auf nur noch 66 bei FM23 reduziert.

Die ehemalige Xbox Edition wurde dieses Jahr in “FM23 Console” umbenannt und wird ab Tag 1 im Microsoft Store und Xbox Game Pass™ verfügbar sein. Abonnenten des Xbox Game Pass für Konsole können sich bequem vom Sofa aus ganz auf die wichtigsten Bereiche des Fußballs konzentrieren: Transfers, Taktik und Spieltage. Abonnenten des Xbox Game Pass für PC erhalten die volle unerreichte Spieltiefe und Realitätsnähe von FM23. Wie im letzten Jahr werden im Xbox Game Pass Ultimate beide Titel enthalten sein.

Football Manager 2023 Mobile (für iOS und Android) bereitet sich auf eine weitere erfolgreiche Saison vor. Informationen zu den Features gibt es im Oktober rechtzeitig vor der Veröffentlichung am 8. November.

Außer bei Apple Arcade erscheint Football Manager 2023 Touch auch für Nintendo Switch™.

Weitere Informationen zu FM23 auf allen Plattformen gibt es auf www.footballmanager.com

– Ende –

*Early Access ist nur über von SEGA anerkannte digitale Händler verfügbar. Hier gibt es eine umfassende Liste digitaler Händler und weitere Informationen dazu, was von SEGA anerkannte Händler auszeichnet.

**Early Access kann auf verschiedenen Plattformen zu unterschiedlichen Zeiten starten.

About Sports Interactive™ Ltd.: Sports Interactive ™ Ltd. (SI) is the world’s leading developer of sports management simulations. Founded in 1994, SI became a wholly owned subsidiary of SEGA in 2006. Based in Stratford, East London, the SI team includes more than 270 full-time staff members, supported by a network of roughly 1,000 part-time researchers across the globe. SI is an official partner of many major football leagues and organisations, including UEFA, the Bundesliga, LFP, the EFL and the League Managers Association, as well as numerous charities and not for profit organisations. Further information on the studio and its work can be found at www.sigames.com .

About Football Manager™: Football Manager (FM) is the world’s leading football management simulation title. With more than 50 countries to manage in and a database of over 800,000 players and staff it offers an incredibly detailed and immersive experience. In FM you make all of the key decisions, from signing (and selling) players through training, team selection and tactics as you take your team to the top of the footballing world while carving out your own philosophy and strengthening your club’s identity. FM has grown to become more than just a game and has embedded itself in the football industry; the FM database is used by several clubs to help shape their recruitment strategies and thousands of professional footballers and backroom staff members are committed fans of the game. FM has become an integral part of modern fan culture; the game has not only enhanced the collective footballing knowledge of its players but has been the inspiration for several books, a stand-up comedy show and even a feature length documentary. For more information on Football Manager, visit www.footballmanager.com .

About SEGA Europe Limited.: SEGA Europe Limited. is the European Distribution arm of Tokyo, Japan-based SEGA CORPORATION, and a worldwide leader in interactive entertainment both inside and outside the home. The company develops and distributes interactive entertainment software products for a variety of hardware platforms including PC, wireless devices, and those manufactured by Nintendo, Microsoft and Sony Interactive Entertainment Europe. SEGA wholly owns the video game development studios Two Point Studios, Creative Assembly, Relic Entertainment, Amplitude Studios, Sports Interactive and HARDlight. SEGA Europe’s website is located at www.sega.co.uk