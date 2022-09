The Witcher: Nächster Teil mit Fortsetzungen im Hinterkopf geplant

The Witcher 3 - Wild Hunt ab 15,98 € bei Amazon.de kaufen.

Im Zuge einer Investorenkonferenz anlässlich des Endes des ersten Halbjahres äußerte sich der CEO von CD Projekt RED Adam Kicinski knapp zu den Plänen für den neuesten Teil der The Witcher-Rollenspiele. Die Fortsetzung wird nicht mehr Geralt von Riva als Protagonisten haben, dessen Reise in den vorigen drei Spielen zu einem Ende gebracht wurde.

CD Projekt RED hatte das neue Rollenspiel auf Basis der Unreal 5-Engine bereits als Anfang einer "neuen Saga" angekündigt und Kicinski bestätigte nun:

"Wir haben mehr als ein Spiel im Sinn. Die erste Saga bestand aus drei Spielen, also denken wir nun an mehr als ein Spiel, aber wir sind noch in der Vor-Produktion des erstens Spiels der zweiten Witcher-Saga."