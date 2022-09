Spider-Man: Gratis beim Kauf von Topmodellen der RTX-3000-Serie

PC

Erst in diesem Monat hat Nvidia erneut die unverbindliche Preisempfehlung für ihre Topmodelle der RTX-3000-Serie im Preis teils drastisch reduziert, um der stark rückläufigen Nachfrage entgegenzuwirken und die hohen Lagerbestände an Grafikkarten vor dem Release der Nachfolge-Generation abzuverkaufen.

Preisempfehlung bis August Preisempfehlung ab September Differenz Geforce RTX 3080 Ti 1.269 Euro 1.089 Euro - 170 Euro Geforce RTX 3090 1.649 Euro 1.199 Euro - 450 Euro Geforce RTX 3090 Ti 1.899 Euro 1.329 Euro - 570 Euro

Nun hat Nvidia eine RTX-Bundle-Aktion gestartet, bei der Käufer einer RTX 3090 Ti, RTX 3090, RTX 3080 Ti oder RTX 3080 eine Gratiskopie von Spider-Man Remastered in Form eines Steam-Codes erhalten. Dabei sind nicht nur Einzelkäufe, sondern auch Komplettsysteme und Notebooks mit passenden RTX-Grafikkarten in der Aktion zugelassen, solange der Kauf bis zum 12. Oktober 2022 und über einen Partner-Shop erfolgt (siehe Quellen-Link). Der Download-Code für Spider-Man muss bis zum 14.11.2022 via der Geforce Experience-App auf dem PC mit der jeweiligen Grafikkarte eingelöst werden.