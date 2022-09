PM: Spielen wie die Profis mit dem neuen Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mit der Einführung des ersten Xbox Elite-Controllers im Jahr 2015 wollten wir passionierten Gamer*innen eine weitere Möglichkeit bieten, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Der Premium-Controller bietet bis heute eine breite Palette an Anpassungsmöglichkeiten, mit denen jede*r Gamer*in das am besten geeignete Setup findet.

Der neue Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core in Weiß, den wir Euch heute feierlich vorstellen möchten, baut auf genau diesem Erbe auf. Der Controller wurde entwickelt, um die hohen Ansprüche professioneller Gamer*innen zu erfüllen. Aus diesem Grund ist er nicht nur außergewöhnlich leistungsfähig, sondern auch flexibel anpassbar und besonders dort robust, wo es am wichtigsten ist – in Euren Händen. Der Controller erweitert die aktuelle Xbox Elite-Serie:

Seit das Xbox Design Lab im Jahr 2016 ins Leben gerufen wurde, haben sich immer mehr Mitglieder der Community gewünscht, dass die Elite Controller noch personalisierbarer werden. Durch die Aufnahme des Elite Wireless Controllers Series 2 in das Xbox Design Lab machen wir das möglich. Wir freuen uns darauf, Gamer*innen auf der ganzen Welt noch mehr Möglichkeiten zu bieten, den eigenen Controller nach persönlichen Vorstellungen zu gestalten.

Mit dem Complete Component Pack für 59,99 Euro kannst Du auf diesem Weg bereits einen großen Schritt machen. Die enthaltenen Komponenten bieten Dir die Möglichkeit, den Controller an Deinen bevorzugten Spielstil anzupassen. Teil des Pakets sind auch hier eine Tragetasche samt Ladestation und USB-C-Kabel.

Wir haben das Feedback der Community gehört und es direkt in die Entwicklung des Elite Series 2 Controllers einfließen lassen. Damit Du noch entspannter zocken kannst, besitzt der Controller eine einjährige Garantie von Microsoft.[ii]

Der Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core in Weiß und das Complete Component Pack sind ab heute weltweit zu einem Preis von 129,99 Euro bzw. 59,99 Euro vorbestellbar.

[i] Die Akkulaufzeit variiert je nach Nutzung und anderen Faktoren.

[ii] Die Garantie von Microsoft gilt zusätzlich zu den verbraucherrechtlichen Ansprüchen.