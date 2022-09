Perfect Tides - Station to Station: Kickstarter-Kampagne erfolgreich

PC MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Comic-Zeichnerin und Entwicklerin Meredith Gran hat es schon wieder getan. Und wieder war sie damit erfolgreich. Denn bereits im Jahr 2018 bat sie bei Kickstarter für ihr erstes Point-and-Click-Adventure um Unterstützung. Damals sammelte sie umgerechnet mehr als 53.000 Euro von über 1.000 Supportern für Perfect Tides (zum User-Artikel) ein, das im Februar dieses Jahres (deutlich später als geplant) erschien.

Was liegt also näher, den gleichen Weg nochmal für die Fortsetzung zu beschreiten? Diesmal plante Gran mit der Erfahrung der ersten Kampagne im Hinterkopf ein höheres Budget von knapp über 80.000 Euro ein und gab mit 2024 einen deutlich realistischeren Erscheinungszeitraum an. Mit der neuen, soeben zu Ende gegangenen Kampagne konnte sie sogar über 1.300 Unterstützer überzeugen, umgerechnet mehr als 87.000 Euro in ihr Projekt zu investieren. Das dazugehörige Kickstarter-Video, in dem Gran ihr Spiel vorstellt, findet ihr am Ende dieser News.

In Perfect Tides - Station to Station spielt ihr wieder die Protagonistin Mara aus dem ersten Teil, die mittlerweile ihre Heimatinsel verlassen hat und als Schrifstellerin in der Großstadt lebt. Der Fokus liegt wie auch schon im Vorgänger auf der Erzählung, die euch miterleben lässt, wie sich die jetzt 18-jährige Mara in ihrem neuen Leben zurechtfindet. Auch der zweite Teil der Reihe wird wieder mit dem Adventure Game Studio umgesetzt.

Wenn alles nach Plan der Entwicklerin läuft, erscheint das Adventure im Jahr 2024 für PC und MacOS.