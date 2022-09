In unserem Noten-Vergleich zu Steelrising führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: BS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Steelrising

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht

Computer Bild Spiele - Nicht getestet*

GameStar /

GamePro 68

v. 100 Was bei den Kämpfen wie erwartet und der Spielwelt zumindest in Ansätzen gelingt, können die blassen Figuren und die vor sich hin dümpelnde Story nicht halten. Doch dadurch fehlt für Steelrising auch der Kaufgrund abseits seiner Funktion als Lückenfüller bis zum nächsten Genre-Highlight. Am ehesten kann ich euch das Spiel empfehlen, wenn ihr ohne PS5 im Haus einen einfachen und zugänglichen Einstieg in Soulslikes sucht. Mit PS5 wäre nämlich das Remake zu Demon’s Souls aus meiner Sicht eine deutlich bessere Wahl

GIGA - Nicht getestet*

Spieletipps 70

v. 100 Das größte Alleinstellungsmerkmal von Steelrising ist für mich die kreative Setting-Idee. Es fühlt sich gut für mich an, in ein alternatives Paris zu reisen, wo die Französische Revolution ganz anders abläuft. Das ist bekannt und aufregend neu zugleich. [...] Ansonsten hätte jeder Teil des Spiels noch mehr Feinschliff benötigt. Die Kämpfe steuern sich zu träge, die Story verzettelt sich durch zu viele genannte Namen in zu kurzer Zeit und die Menüs sind optisch unübersichtlich.