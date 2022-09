PM: Ab sofort verfügbar: Das Edgerunners Update für Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X|S und Xbox One (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Zusammenfassung

Für Cyberpunk 2077 ist ab sofort ein brandneues Update verfügbar, das den gleichen Namen wie die gerade anlaufende Anime-Serie Cyberpunk 2077: Edgerunners trägt. Mit dem Update erwarten Dich viele neue Inhalte, darunter auch Features, die sich die Community gewünscht hat. Hier erfährst Du alles über das kostenlos herunterladbare Edgerunners-Update, das die Welt von Cyberpunk noch vielfältiger und aufregender macht.

Starten wir mit dem Offensichtlichen – dem Impact von Edgerunners. Hier geht es um viel mehr als einen einprägsamen Namen für das Update. Wir haben versucht die Anime-Serie, die in Zusammenarbeit mit Studio Trigger und Netflix entwickelt wurde, in die Welt von Cyberpunk 2077 einzubinden. Aus diesem Grund findest Du im Spiel einige Edgerunners-Goodies, die direkt aus dem Anime übernommen wurden – darunter eine Schrotflinte, die von einem der Charaktere aus der Serie genutzt wird sowie eine ikonische Jacke, die nur mit viel Mühe zu finden ist (keine Spoiler!).

Abgesehen von diesen Goodies kommen mit dem Edgerunners Update (aka. Patch 1.6) eine Menge weiterer Inhalte hinzu. Da wären beispielsweise einige Features, die das Spieleerlebnis noch fesselnder, spannender und individualisierbarer machen. Eines dieser Features betrifft die Garderobe, in der Du Deine Charaktere entsprechend einkleiden kannst. Mithilfe der Garderobe kannst Du jede Wohnung, zu der Du Zugang hast, nutzen, um Dein Outfit in Windeseile zu wechseln. Kreiere Deinen eigenen Style und speichere bis zu sechs Outfits, auf die Du direkt von Deinem Inventar aus zugreifen kannst. Die Kleidung hat übrigens keinerlei Einfluss auf Deine Stats. Sie ist allein dafür da, um Deinen persönlichen Stil zu finden und auf den Straßen von Night City Eindruck zu hinterlassen.

Es gibt zahlreiche Easter Eggs in Cyberpunkt 2077, aber die Roach Race Arcade-Automaten, die in Night City zu finden sind, gehören definitiv zu den beliebtesten. Bislang waren sie eine nette visuelle Ergänzung zum Spiel, erfüllten aber keinen funktionalen Zweck…bis jetzt! Mit dem Edgerunners-Update kannst Du das Roach Race-Minispiel jetzt selbst an den Arcade-Automaten spielen. Und wenn Du hohe Scores erreichst, schaltest Du sogar einige Belohnungen wie Bargeld und einzigartige Gegenstände frei. Um das Ganze noch meta-tauglicher zu machen, haben wir auch eine kostenlose App-Version von Roach Race für iOS und Android veröffentlicht – so kannst Du das Spiel spielen, wo immer Du willst, egal ob Du in Cyberpunk 2077 oder in der echten Welt unterwegs bist.

Der Fotomodus zählt ebenfalls zu den beliebtesten Tools im Spiel. Die Aufnahmen, die immer mehr Spieler*innen in den sozialen Netzwerken teilen, sind so beeindruckend, dass wir sogar einen Fotomodus-Wettbewerb veranstaltet haben, an dem unsere Community teilnehmen konnte. Wie können wir das Ganze also noch besser machen? Ganz einfach: mit Katzen. Oder besser gesagt, dem Kater Nibbles! Sobald Du das Vertrauen von Nibbles gewonnen hast, kannst Du überall in Night City mit ihm im Fotomodus posieren.

Auf Dich warten neue Waffen, Gigs und eine ziemlich wichtige Funktion, für die plattformübergreifende Connection. Denn von nun an kannst Du Deinen Fortschritt in die Cloud hochladen, um auf anderen Geräten dort weiterspielen zu können, wo Du gerade aufgehört hast. So kannst Du zum Beispiel auf Xbox Series X starten, Deinen Fortschritt speichern und dann nahtlos auf dem PC weitermachen.

Darüber hinaus kommt der lang erwartete 60FPS-Performance-Modus auf Xbox Serie S. In diesem Modus läuft das Spiel auf 60 FPS bei 900p mit dynamischer Auflösungsskalierung im Bereich von 800 bis 1080p.

Mit dem Edgerunners-Update wollen wir sowohl den Cyberpunk: Edgerunners-Anime als auch unsere Community gebührend feiern. Probiere es selbst aus. Wir können es kaum erwarten, Deine Schnappschüsse mit Nibbles zu sehen.