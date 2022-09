PM: Operation Brutal Swarm ab sofort in Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege verfügbar (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 6. September 2022 – Ubisoft teilte heute mit, dass Operation Brutal Swarm, die 3. Season in Year 7 von Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege, ab sofort auf allen Plattformen verfügbar ist. Die Season führt Grim ein, einen neuen Operator aus Singapur, eine zusätzliche Karte, Phase 2 des Reputation Systems mit Chat-Sanktionen, Match Replay-Reports, und Gameplay-Anpassungen. Spielende können Tom Clancy’s Rainbow Six Siege bis zum 8. September zudem kostenlos auf PC und PlayStation ausprobieren und die neuen Inhalte ausgiebig testen.

​

​Grim, der neue Angreifer in Operation Brutal Swarm, ist ein Operator mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Rüstung. Ausgerüstet ist er mit der 552 Commando oder der SG-CQB als Primärwaffe sowie der P229 als Sekundärwaffe. Sein Gadget, der Kawan Hife Launcher, feuert ein Projektil ab, das einen Kanister auf dem Boden entfaltet und einen Schwarm von kleinen Bienen-Bots freilässt. Dieser Schwarm markiert die Verteidiger, die sich in ihm befinden oder hindurchlaufen so lange, bis die Batterien der Bienen-Bots leer sind.

​

​Neben Grim kehrt mit Stadion Bravo auch eine bei Fans beliebte Karte in den permanenten Karten-Pool zurück. Mit der Verwendung von Teilen anderer Karten und dem unzerstörbaren Panzerglas fordert diese Karte Spielende heraus, neue Strategien zu entwickeln, um erfolgreich zu sein.

​

​Operation Brutal Swarm ist eine der größten Seasons für Balancing-Änderungen, die sich auf die Waffen von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege auswirken: Das Rückstoßsystem wurde überarbeitet und der Rückstoß jeder Waffe angepasst, wobei die Intensität bei anhaltenden Feuerstößen zunimmt. Diese Änderung, die exklusiv für den PC gilt, bedeutet, dass Spieler:innen auf Konsolen spezielle Rückstoß-Updates erhalten, die auf die Controller zugeschnitten sind. Zu den weiteren Änderungen gehören mehr Optionen für Waffenaufsätze und die Beseitigung des Schadensabzugs für Schalldämpferaufsätze.

​

​Neben Grim gibt es in dieser Saison noch weitere Updates, darunter:

Mit der neuen Saison kehrt auch die bei Fans beliebte Battle-Pass-Vergünstigung zurück: 10% Rabatt auf alle Gegenstände im Shop. Diese Vergünstigung ist auch für zukünftige Battle Passes verfügbar. Mit dem neuen "Buy For A Friend Battle Pass"-Programm können Spieler:innen Premium-Battle-Pässe für andere kaufen, die noch keinen besitzen.

​

​Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ist für PlayStation®4, PlayStation®5, die Xbox One-Konsolenfamilie, Xbox Series X | S, Windows PC, einschließlich Ubisoft+, Ubisofts Abonnementdienst*, Amazon Luna und Stadia erhältlich.

​

​Alle weiteren Informationen gibt es unter: https://rainbow6.ubisoft.com

​

​Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

​

​Aktuell finden im offiziellen Ubisoft Store die Digital gamescom Dealz statt. Bis zum 10. September 20:00 Uhr können eine Vielzahl an Ubisoft Spielen mit bis zu 75 % Rabatt erworben werden. Alle Angebote können hier gefunden werden:https://store.ubi.com/de/home

About Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

​Alongside a thriving professional esports scene and a community of over 80 million registered players, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege puts players in the middle of a fast-paced, ever-evolving multiplayer experience grounded in the selection of unique Operators. Using the right mix of tactics and destruction, Rainbow Six teams engage their enemies in sieges, where both sides have exclusive skills and gadgets at their disposal. Defenders prepare by transforming the environments around them into modern strongholds, while attackers use recon drones to gain intel for carefully planning their assault. With access to dozens of Operators inspired by real world counter-intelligence agents from around the globe, players can choose exactly how they want to approach each challenge they encounter. Through the constant addition of new Operators and maps that add to the depth of both strategy and combat, the unpredictability of each round of Rainbow Six Siege sets a new bar for intensity and competition in gaming.