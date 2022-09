Cyberpunk 2077: Addon Phantom Liberty mit Teaser angekündigt [Update]

Es wird nur diese Erweiterung geben

Update vom 8.9.2022 - 15:10 Uhr

Im Zuge einer Investorenkonferenz hat sich Entwickler CD Projekt RED zu den weiteren Plänen für Cyberpunk 2077 und der Marke als Ganzes geäußert. Dabei wurde nun offiziell bestätigt, dass es sich beim kürzlich angekündigten Add-on Phantom Liberty um den einzigen Groß-DLC handelt, der für Cyberpunk 2077 erscheinen wird. Michal Nowakowski gab auf eine entsprechende Frage hin an:

Wir haben uns entschieden, eine große Erweiterung für Cyberpunk zu entwickeln, die sich die Möglichkeiten der Konsolen der neuen Generation zunutze machen soll.



Dazu ergänzte Nowakowski, seines Zeichens Vice President of Business Development bei CD Projekt RED:

Nachdem das gesagt ist: Wir stehen weiterhin dahinter, die Marke Cyberpunk über diese Erweiterung hinaus weiterzuentwickeln. Wir haben viel Mühe und Zeit in den Aufbau dieses Franchise investiert und wollen definitiv darauf aufbauen mit neuen Geschichten, Erfahrungen, neuen Inhalten und nicht nur in Videospielform, aber dabei belasse ich es an dieser Stelle. Also, es wird nur eine große Erweiterung geben, aber es wird in der Zukunft noch mehr geben.

Bereits zuvor gab es erste Hinweise, dass es bei einem Add-on für Cyberpunk 2077 bleiben könnte. So kündigte CD Projekt RED im März diesen Jahres eine strategische Partnerschaft mit Epic Games an, infolge derer das polnische Unternehmen statt der hauseigenen RED Engine für die kommenden Projekte wie das nächste Rollenspiel in der Witcher-Reihe auf Unreal Engine 5 setzt. Besagte Ankündigung enthielt auch den abschließenden Absatz, dass die Red Engine weiterhin für die Entwicklung "der kommenden Cyberpunk-Erweiterung" genutzt werde.

Ursprüngliche News vom 6.9. 2022 – 17:34 Uhr

Im Zuge der jüngsten Stream-Präsentation aus der Reihe Night City Wire hat CD Projekt RED offiziell die Erweiterung Phantom Liberty für Cyberpunk 2077 (im Test, Note 10.0) angekündigt. Im Teaser-Trailer ist zu hören, wie V eingeschworen wird, die New United States of America zu schützen.

Phantom Liberty wird als "Spionagethriller"-Erweiterung bezeichnet, die euch 2023 auf PC, PS5, Xbox Series S|X und Stadia in einen neuen Bezirk in Night City führt.

Daneben wurde Update 1.6 für Cyberpunk 2077 vorgestellt, das noch heute Abend erscheint und unter anderem Transmog als Feature einführt.