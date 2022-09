PM: Die Weiterentwicklung der Firewall-Reihe für PlayStation VR2 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

First Contact Entertainment legt bereits von Anfang an den Fokus darauf, qualitativ hochwertige Erlebnisse in der virtuellen Realität zu bieten und unser Team hat stets daran geglaubt, die Grenzen des Möglichen neu definieren zu können. Aus diesem Grund freuen wir uns, nach vier Jahren Support für Firewall Zero Hour ankündigen zu können, dass wir diese Grenzen mit unserem nächsten Live-Multiplayer-Game im Egoshooter-Style für PlayStation VR2 –Firewall Ultra –einmal mehr neu definieren werden.

Firewall Ultra stelltdie Weiterentwicklung der Firewall-Reihe dar. Wir nutzen die neuen Funktionen, die PS VR2 zu bieten hat, und freuen uns, euch einen Vorgeschmack darauf zu geben, wie wir einige davon in Firewall Ultra verwendet haben.

5 Jahre nach dem Originalspiel haben sich die Auftragnehmer und Orte, die ihr ins Herz geschlossen habt, weiterentwickelt und sind jetzt Teil der nächsten Generation. DaPS VR2 mit 4K HDR eine deutlich höhere Grafiktreue bietet, haben wir alle Charaktermodelle komplett neu entwickelt. Die Karten wurden ebenfalls komplett überarbeitet und umfassen jetzt neue Bereiche und Texturen. Es wird zudem neue Orte und Auftragnehmer geben. Doch wäre es kein Firewall-Spiel ohne die Waffen und die Ausrüstung, die ebenfalls einen viel höheren Grad an Anpassung bieten.

Wir haben in den vergangenen vier Jahren unserer Community zugehört und sind stolz darauf, euch mitteilen zu können, dass ihr Firewall Ultra auf dedizierten Servern spielen könnt. Außerdem fügen wir dem Spiel Runden hinzu, sodass es in jedem Kampf darum geht, als Sieger aus drei Runden hervorzugehen. Zudem geben wir dem Ganzen ein völlig neues PvE-Erlebnis. Darüber hinaus haben wir zukünftige Inhalte für die Zeit nach der Veröffentlichung geplant, z. B. neue Auftragnehmer, Karten und Waffen.

Überdies werden für Firewall Ultra neue Funktionen der PlayStation VR2 Sense-Technologie wie die Blickerfassung genutzt, mit der ihr intuitiv Waffen austauschen und HUD-Kontrollleuchten über Kameras im PS VR2-Headset anzeigen könnt. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut euch unseren Ankündigungstrailer an und werft einen ersten Blick darauf, was für Firewall Ultra in Aussichtist.

Zum Schluss möchten wir uns bei all unseren wunderbaren Community-Mitgliedern bedanken. Von Treffen bis hin zu internationalen Turniere: Die Community von Firewall Zero Hour hat alle unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen. Für viele ist Firewall Zero Hour viel mehr als nur ein Spiel. Es ist ein virtuelles Familientreffen, es ist ein Ort, an dem man neue Freunde finden kann, oder es ist eine Flucht in eine andere Welt, ohne die Komfortzone des eigenen Wohnzimmers zu verlassen. Viele unserer Spieler sind seit der Veröffentlichung dabei, sie sind extrem hilfsbereit gegenüber neuen Spielern und erstellen einige der besten Inhalte, die wir je gesehen haben (und die wir tatsächlich in Dauerschleife auf dem Fernseher in unserem Pausenraum abspielen). Es war uns eine Freude, euch beim Wachsen und bei der Weiterentwicklung zuzusehen und wir freuen uns sehr, euch mit Firewall Ultra ein neues Erlebnis zu bieten.

Wir freuen uns darauf, euch das Gameplay bald zeigen zu können.