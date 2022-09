Cyberpunk 2077: Edgerunners-Update 1.6 bringt noch heute neue Inhalte

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Cyberpunk 2077 ab 29,90 € bei Amazon.de kaufen.

CD Projekt RED hat eine neue Folge des Videoformats Night City Wire anlässlich des bevorstehenden Starts des Animes Cyberpunk - Edgerunners von Studio Trigger (Little Witch Academia) veröffentlicht. Damit wurde auch das Edgerunner-Update 1.6 vorgestellt, das noch heute erscheint. Am Ende gab es zudem einen Teaser zur DLC-Erweiterung Phantom Liberty.

Mit Update auf Version 1.6 kommen Crossover-Inhalte zum Anime ins Spiel, wie die Jacke des Anime-Protagonisten, neue Waffen und eine entsprechende Quest. Dazu könnt ihr nun an der Garderobe per Transmog den Look von starken Ausrüstungsgegenständen verändern und bei Ripperdocs das Aussehen eurer Körper und Gesichter überarbeiten, wobei auch die Auswahlmöglichkeiten des Charakter-Editors erweitert wurden. Daneben gibt es nun benutzbare Spielautomaten mit dem Pixel-Spiel Roach Race. Das Update soll außerdem weitere Bugfixes und Komfortverbesserungen bringen.

Für ein späteres großes Update von Cyberpunk 2077 wurde eine komplette Überarbeitung der Polizei und der Kämpfe beim Fahren in Aussicht gestellt. Das wird es auf PS4 und Xbox One jedoch nicht mehr geben, Update 1.6 wird die letzte große Aktualisierung für diese Spielversionen sein.

Zum Anime wurde verraten, dass die Geschichte zum Kanon des Universums gehört und gewisse Figuren aus dem Rollenspiel einen Auftritt in den zehn Episoden haben werden. Die Story dreht sich um das Street Kid David. Der Junge träumt in Night City von einem Leben als Edgerunner-Söldner. Nach dem Tod seiner Mutter verliert er alles, bekommt aber ein seltenes, mächtiges Stück Cyberware in die Finger.