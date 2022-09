Call of Duty: Sony-Chef nennt Xbox-Angebot "unangemessen" [Update]

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Update vom 8.9.22 – 12:13 Uhr

Kürzlich kommentierte Phil Spencer, Chef von Microsofts Xbox-Sparte, Pläne zur Zukunft der Call of Duty-Serie. Demnach sei Sony eine Vereinbarung zugeschickt worden, die auf mehrere Jahre über den Ablauf des aktuellen Vertrags von Activision mit dem Konsolenhersteller-Konkurrenten hinaus eine gleichwertige Veröffentlichung der Reihe auf PlayStation-Konsolen zusichere. Dies steht im Kontext der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft für die Rekordsumme von 68,7 Milliarden US-Dollar, die aktuell von Wettbewerbsbehörden geprüft wird.

Nun sah sich der CEO von Sony Interactive Jim Ryan seinerseits zu einem Kommentar gegenüber gamesindustry.biz genötigt:

In meinen Augen war das eine private Geschäftsdiskussion und ich hatte nicht vor, das zu kommentieren, aber nun habe ich das Gefühl, Dinge richtigstellen zu müssen, weil Phil Spencer dies in die Öffentlichkeit getragen hat.

Nach dieser Eröffnung kritisiert der Sony-Chef die vorgeschlagene Vereinbarung. Im englischsprachigen Statement nennt er es konkret "inadequate on many levels", übersetzt lautet es:

Microsoft hat lediglich angeboten, dass Call of Duty noch drei Jahre nach dem Ablauf der aktuellen Vereinbarung zwischen Activision und Sony für PlayStation verfügbar bleibt. Nach beinahe 20 Jahren Call of Duty auf PlayStation war ihr Angebot in vielerlei Hinsicht unangemessen und versäumte es, den Auswirkungen auf unsere Spieler Rechnung zu tragen. Wir wollen PlayStation-Spielern die bestmögliche Call-of-Duty-Erfahrung garantieren und das Angebot von Microsoft untergräbt dieses Prinzip.

Ursprüngliche News vom 6.9.22 – 15:57 Uhr

Aktuell wird die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsofts Xbox-Sparte für 68,7 Milliarden US-Dollar weiter vorbereitet, während Wettbewerbshüter diverser Regierungen das Vorhaben kritisch prüfen.

Aus Spielersicht besteht auch die Frage, welche Titel aus dem Portfolio von Activision und Blizzard noch für PlayStation-Konsolen erscheinen werden, wenn die Übernahme abgeschlossen werden sollte. So hatte PlayStation bisher ein Marketing-Abkommen bezüglich Call of Duty, wodurch etwa Beta-Zugang zu den Spielen auf den Sony-Konsolen angeboten wurde. In Zukunft könnte die Reihe dagegen nur auf Xbox und PC verfügbar sein.

Nachdem Xbox-Chef Phil Spencer bereits im Januar unter anderem via Twitter schrieb, man werde alle bestehenden Verträge achten und Call of Duty solle auf PlayStation bleiben, bekräftigte er diese Aussage nun erneut in einem Statement gegenüber The Verge. Spencer wird wie folgt zitiert:

Im Januar übermittelten wir Sony eine unterschriebene Vereinbarung, die für mindestens einige Jahre über den bestehenden Sony-Vertrag hinaus Call of Duty – ebenbürtig in Sachen Features und Inhalte – für die PlayStation garantiert.

Dieses Angebot gehe dabei weit über typische Vereinbarungen in der Spielebranche hinaus, führte Spencer weiter aus.

Das Ansehen von Activision Blizzard hatte im letzten Jahr schweren Schaden genommen, nachdem das Unternehmen wegen grasierender Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz angeklagt wurde.