PM: Neu im Game Pass: Disney Dreamlight Valley, You Suck at Parking, Metal: Hellsinger und mehr (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In die Rolle eines Superhundes schlüpfen, die Magie des Disney Dreamlight Valley neu entfachen oder die virtuellen Einpark-Skills auf die Probe stellen – mit den neuen Titeln des Game Pass ist genau das und vieles mehr möglich. Bevor Du loslegst, solltest Du Dir aber schonmal den 15. September rot im Kalender markieren. Ab dann findest Du hier nämlich alles Wichtige zur Tokyo Games Show. Nun aber erstmal zurück zu den Spielen:

Disney Dreamlight Valley: Founder’s Edition(Cloud, Konsole und PC) Du erhältst als Mitglied frühzeitigen Zugang, exklusive Kosmetika und ein Startkapital der Ingame-Währung für Disney Dreamlight Valley. Das Spiel ist eine Mischung aus Life-Sim und Abenteuergame, inklusive unterschiedlicher Quests und spannender Rätsel mit neuen und alten Freund*innen aus dem Disney- und Pixar-Universum. Einst war Dreamlight Valley ein idyllischer Ort, in dem alle Bewohner*innen in Harmonie lebten – bis das Vergessen kam. Nachtdornen überzogen das Land und ließen die wunderbaren Erinnerungen in den Hintergrund rücken. Jetzt liegt es an Dir, die Geschichten dieser Welt zu entdecken und die Magie zurück nach Dreamlight Valley zu bringen. Ab Tag eins verfügbar im Game Pass.

Opus Magnum (PC) [email protected] – Ein offenes Puzzlespiel von Zachtronics, den Macher*innen von Shenzhen I/O. Bringe die Maschinerie der Transmutationsmaschine unter Deine Kontrolle und stelle damit lebensnotwendige Heilmittel, wertvolle Edelsteine und vieles mehr her.

Train Sim World 3 (Konsole und PC) [email protected] – Erkunde die bis ins kleinste Detail gestalteten Strecken und erlerne im brandneuen Trainingscenter von Train Sim World 3, wie man die leistungsstärksten Züge sicher und schnell an ihr Ziel bringt. Kämpfe Dich durch extreme Wetterbedingungen, die innerhalb kürzester Zeit umschlagen können und lass Dich von dem neuen Beleuchtungssystem begeistern, das Deine Fahrten noch schöner und eindrucksvoller macht.Ab Tag eins verfügbar im Game Pass.

13. September – Ashes of the Singularity: Escalation (PC) [email protected] – Ein intensives Echtzeit-Strategiespiel, in dem Du ganze Armeen auf einem riesigen Schlachtfeld befehligst. Erobere die verschiedensten Welten in der Solokampagne oder miss Dich mit Deinen Freund*innen im Multiplayermodus.

13. September – DC League of Super-Pets: Die Abenteuer von Krypto und Ace (Cloud, Konsole und PC) Schlüpfe in die Rolle der Superhunde Krypto und Ace, um Lex Luthors Plan zu vereiteln, die Streuner von Metropolis zu entführen. Fliege durch die Lüfte, setze Deine besonderen Fähigkeiten ein und beschütze die Straßen von Metropolis vor Lex’ Plänen.

14. September You Suck at Parking (Cloud, Konsole und PC) [email protected] – You Suck at Parking ist wahrscheinlich das einzige Rennspiel, bei dem es darum geht, so gut wie möglich zu parken. Drifte, springe und teleportiere Dich durch knifflige Kurse. Sammle Autos, erlerne neue Techniken und passe Deinen Wagen den sich stetig verändernden Gegebenheiten an. Sobald Du in der Solokampagne alle Weltrekorde gebrochen hast, kannst Du im Multiplayermodus um einen Platz auf dem Podium kämpfen. Ab Tag eins verfügbar im Game Pass.

15. September – Despot’s Game (Konsole und PC) [email protected] – Eine Gruppe von Menschen wacht in einem seltsamen postapokalyptischen Labyrinth auf – nackt, ohne Erinnerungen und mit einem Haufen Waffen. Soll das ein Witz sein, ein verrücktes Experiment oder ein Spiel? Das wirst Du noch früh genug erfahren. Am besten versuchst Du einfach nicht als Erster zu sterben. Ab Tag eins verfügbar im Game Pass.

15. September – Metal: Hellsinger (PC und Xbox Series X|S) [email protected] – Metal: Hellsinger ist ein rhythmischer FPS voller diabolischer Feinde, mächtiger Waffen und donnernder Metal-Musik. Begib Dich auf eine Reise durch insgesamt acht Höllen und erreiche das reinste aller Ziele. Ab Tag eins verfügbar im Game Pass.

Jetzt verfügbar – Grid Legends (Konsole und PC) EA Play Grid Legends macht Lust auf rasante Renn-Action. Als Mitglied des Game Pass Ultimate erlebst Du elektrisierende Duelle, einen fesselnden Story-Modus und eine atemberaubende Rennvielfalt, während wiederkehrende EA Play-Events die Rad-an-Rad-Action noch reizvoller machen.

Jetzt verfügbar – Dead by Daylight: “Resident Evil: Project W”-Kapitel Dead by Daylight: Resident Evil: Project W enthält mit dem Superhirn Albert Wesker einen neuen Killer und mit Ada Wong und Rebecca Chambers zwei neue Überlebende. Als Mitglied des Game Pass sparst Du außerdem zehn Prozent.

Jetzt verfügbar – Grounded: Das Home Stretch Update Grounded geht auf die Zielgerade, denn mit Home Stretch kommt das letzte große Update für die Game Preview vor dem Release am 27. September. Mücken, gemeinsame Speicherstände und umfangreiche Waffen- und Rüstungs-Upgrades sind nur einige Neuheiten, die das Update mit sich bringt.

Ab heute verfügbar – The Elder Scrolls Online: Lost Depths DLC Xbox Game Pass-Mitglieder können bei Crowns bis zu 10 Prozent im Xbox Store sparen. Erforsche zwei neue Dungeons und setze das Vermächtnis der Breton*innen in The Elder Scrolls Online fort – mit dem Lost Depths Dungeon DLC. Die neuen Dungeons bieten spannende Geschichten, einzigartige Belohnungen und große Abenteuer. Lost Depths ist ab heute für Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich.

Ab heute verfügbar – Halo Infinite: The Yappening Event Das Vermächtnis des legendären Grunt-Kriegsherrn YapYap wird in Season 2 von Halo Infinite fortgesetzt. Das Yappening ist ein einmaliges Event, das zwei Wochen lang läuft und an einen kostenlosen, zehnstufigen Event-Pass gekoppelt ist, der Spieler*innen skurrile Belohnungen bietet, die selbst eines YapYap würdig sind.

13. September – Fallout 76: The Pitt Fallout 76 nimmt Dich mit in die Pitts. Du verlässt zum ersten Mal die Appalachen und erkundest die Stadt aus Stahl. Expeditionen bieten Dir eine gute Gelegenheit, Belohnungen durch storybasierte Missionen und tägliche Quests zu verdienen.

Du möchtest noch mehr Xbox Game Pass UltimatePerksim September? Dann besuche die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Jetzt verfügbar – Rumbleverse: Smash Boxer Pack Dieser Perk enthält das exklusive Smash Boxer-Kosmetikset, einen speziellen Hintergrund und einen Rahmen für die Titelkarte sowie ein 120-Minuten-Gameplay Fame-Booster.

8. September – Dead by Daylight: The Legion & Yui Outfits Erforsche die Hintergrundgeschichte von The Legion und Yui Kimura mit zwei sehr seltenen Outfits: Der High-Vis Horror der Legion und Yuis Kumi-Daiko Performer.

13. September – Need for Speed Payback: DLX Content Pack Verschaffe Dir mit dem Upgrade auf die Deluxe Edition einen Vorsprung vor der Konkurrenz.

15. September – Warframe: Twin Grakatas Jade Bundle Verstärke Dein Arsenal mit den mächtigen Zwillings-Grakatas, ihrem eleganten Jade-Waffen-Skin, dem Jade-Clem-Emblem, Platin und mehr – aber nur für begrenzte Zeit.

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du einen Titel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine20 Prozent Preisnachlassauf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du jederzeit über dieXbox Mobile App, die neueXbox (Beta) Appauf Windows PC oder hier aufXbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen@XboxGamePassund@PCGamePass_DACHsowie demInstagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.