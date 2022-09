Return to Monkey Island: Die neuen Piratenanführer stellen sich vor

PC Switch MacOS

Bei manchen steigt die Vorfreude auf den Release am 19. September, bei anderen die Freude darauf, dass in absehbarer Zeit weniger Return to Monkey Island-News erscheinen werden. Doch noch ist es nicht soweit, denn auch diesen Montag haben die Entwickler einen kleinen Ausschnitt aus dem Spiel veröffentlicht. Diesmal ist wieder Ron Gilbert an der Reihe:

Keine Sorge, Dave Grossman und ich haben eine Pause von der PAX West 2022 eingelegt, um diese Woche den Monkey Island Monday zu gestalten. Kaum zu glauben, dass es nur noch einen gibt und dann ist es der ultimative Monkey Island Monday.

Im Clip könnt ihr Guybrush bei seinem Gespräch mit den neuen Piratenanführern in der Scumm Bar belauschen. Die schrecklich wichtigen Piraten aus dem ersten Teil mussten offenbar ihre Plätze räumen. Und wie üblich wird Guybrush auch von den neuen Anführern nicht so richtig ernst genommen.

In der nächsten Woche könnt ihr dann wohl den letzten Vorab-Schnipsel erwarten, denn am Montag danach steht die Veröffentlichung auf PC, MacOS und Switch an.