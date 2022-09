Ubisoft Forward: Ausgabe am 10. September mit Assassin's Creed und mehr

PC Xbox X PS5

Einmal mehr will Ubisoft euch offenbaren, was das Unternehmen in Zukunft für euch bereithält. Im Rahmen einer Ubisoft Forward-Präsentation am kommen Samstag, dem 10. September 2022 um 21:00 Uhr, wird unter anderem das neue Assassin's Creed Mirage genauer vorgestellt. Aber auch weitere Informationen zu der weiteren Planung für die Reihe werden versprochen.

Doch damit ist noch nicht Schluss. Weiter werden Updates zu Mario + Rabbids - Sparks of Hope und Skull and Bones angeteasert. Bei der Pre-Show ab 20:35 Uhr wird es weiter um Brawlhalla, For Honor, The Crew 2, Anno 1800 und weitere Spiele gehen. Verfolgen könnt ihr die Show auf den üblichen Kanälen, also auf Twitch, YouTube und der offiziellen Ubisoft-Seite.