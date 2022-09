PM: Ubisoft Forward kehrt am 10. September mit spannenden Updates zu bevorstehenden Spielen und einer besonderen Präsentation zu Assassin’s Creed zurück (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 5. September 2022 – Ubisofts Online-Showcase Ubisoft Forward kehrt am Samstag, den 10. September um 21:00 Uhr mit Präsentationen zu verschiedenen Spielen zurück. Im Zuge des Events werden brandneue Updates zu den kommenden Spielen Mario + Rabbids Sparks of Hope und Skull and Bones enthüllt sowie eine besondere Assassin’s Creed-Präsentation über die Zukunft der Franchise gezeigt. Mehr Neuigkeiten gibt es während der Pre-Show zu sehen, welche um 20:35 Uhr beginnt und Informationen zu den neusten Seasons, Charakteren und Inhalten von Brawlhalla, For Honor, The Crew 2, Anno 1800 und weiteren Spielen präsentiert.

Zuschauer:innen auf der ganzen Welt sind eingeladen, die Show in ihrem bevorzugten Format auf Ubisofts offizieller Website Ubisoft.com/Forward und auf zahlreichen Livestream-Plattformen, darunter Ubisofts YouTube- und Twitch-Kanäle, zu verfolgen.

Die Übertragung wird in mehreren Sprachen verfügbar sein, einschließlich amerikanischer Gebärdensprache, britischer Gebärdensprache, deutscher Gebärdensprache und internationaler Gebärdensprache sowie Audiodeskription in Englisch und Deutsch.

Alle, die auf Twitch zuschalten, können Twitch-Drops für mehrere Spiele verdienen, indem sie die Show auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Ubisoft oder bei offiziellen Co-Streamer:innen anschauen.

Es gibt folgenden Twitch-Drops zu verdienen:

Alle Updates und Highlights der Show werden auf folgender Website verfügbar sein: Ubisoft News

Aktuell finden im offiziellen Ubisoft Store noch die Digital gamescom Dealz statt. Bis zum 10. September um 20:00 Uhr können eine Vielzahl an Ubisoft Spielen mit bis zu 75 % Rabatt erworben werden. Alle Angebote können hier gefunden werden: https://store.ubi.com/de/home

