Silent Hill 2: Weitere Hinweise auf Remake aufgetaucht

Das obige Bild zeigt das originale Silent Hill 2

Die Gerüchte zur Wiederbelebung der Reihe Silent Hill durch Konami verdichten sich weiter. Schon früher wurden Bilder vom Leaker Dusk Golem veröffentlicht, die mehrere Silent-Hill-Projekte zeigen sollen, darunter ein Remake von Silent Hill 2, das bei Bloober Team entstehe. Nun tauchten in den sozialen Medien weitere Bilder auf, wenn auch in sehr niedriger Auflösung. Die scheinen James Sunderland, Protagonist von Silent Hill 2, in dem frühen Apartment-Komplex-Abschnitt des Spiels zu zeigen, allerdings aus der Schulter-Perspektive, die auch Capcom für die Remakes Resident Evil 2 (im Test, Note 9.0) und Resident Evil 3 (im Test, Note 8.5) wählte.

Auch im Branchenforum ResetEra wurden die Bilder geteilt, gemeinsam mit einer größeren Illustration mit James und der ikonischen Kreatur Pyramid Head, bei der es sich um eine

Konzept-Zeichnung von Masahiro Ito handeln soll, dem langjährigen Monster-Designer der Reihe. Dort meldete sich darauf wieder Dusk Golem zu Wort, demzufolge es sich bei den verwaschenen Screenshots um frühe Eindrücke aus einer internen Konzept-Demo handeln soll, mit denen sich Bloober im Sommer 2018 beim japanischen Publisher Konami für das Remake beworben habe.

Piotr Babieno, CEO von Bloober Team, hatte 2021 in einem Interview verraten, dass beim Studio unter anderem an einer Horror-Marke eines bekannten Publishers gearbeitet würde und später kündigten Konami und Bloober Team eine strategische Partnerschaft an.

Mehr Klarheit könnte die Tokyo Game Show 2022 bringen. Wie Konami angkündigte, werde das Unternehmen dort am 16. September 2022 ein neues Spiel aus einer weltweit beliebten Serie vorstellen. Allerdings gibt es ebenso anhaltende Gerüchte, wonach der Publisher auch die Reihen Castlevania und Metal Gear Solid wiederbeleben will (letzteres Konkret für eine Neuauflage von Metal Gear Solid 3). Laut Quellen des Magazins VideoGameChronicle werde auf der TGGS jedoch wahrscheinlich kein Titel aus einer dieser Reihen angekündigt, sondern ein kleines Projekt.