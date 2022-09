Cyberpunk 2077: Stream zu weiteren Plänen fürs RPG am 6.9.22 um 17 Uhr

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Auf Twitter kündigte CD Projekt RED an, dass morgen, am 6. September 2022 um 17 Uhr, eine neue Episode des Video-Formats Night City Wire ausgestrahlt wird, über das der Entwickler Neuigkeiten rund um Cyberpunk 2077 (im Test, Note 10.0) vorstellt. Die wird sich zum einen dem am 13. September startenden Netflix-Anime Cyberpunk - Edgerunners widmen, allerdings soll es auch darum gehen, was als nächstes für das SF-RPG ansteht.

Im Mai diesen Jahres zirkulierte ein Leak, demnach Dataminer aus dem im Februar 2022 erschienen großen Patch 1.5 für Cyberpunk 2077 Textdaten ausgruben, die Dialoge für eine komplette Hauptstory einer großen Erweiterung umfassen sollen.