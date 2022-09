Rundentaktik im Pixellook

Teaser Die Neuauflagen wurden verschoben, da schnappen sich Jörg einfach einen Gaststar, den Game Boy Advance und schauen sich das Original der ikonischen Pixel-Taktik-Reihe an.

2001 kam nicht nur Nintendos Game Boy Advance auf dem Markt, mit Advance Wars erschien auch ein ebenso leicht zugängliches wie fesselndes Strategiespiel für die Handheld-Konsole. Während die angekündigte Switch-Neuauflage Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp wegen der weltpolitischen Lage auf Eis liegt, haben wir uns die Originalversion erneut angesehen. Dabei wird das Spieleveteranen-Regiment von Pixelbuch-Macher Robert Bannert verstärkt, der sich für sein nächstes Projekt intensiv mit dem GBA beschäftigt. Bevor wir uns in die Rundenschlacht stürzen, gibt es lebhafte Echtzeit-Diskussionen über Gamescom-Nachwehen, Hörerfragen und eine Art von Spiel, die sich nicht jedem erschließt.

0:00:15 News & Smalltalk

0:09:17 Gemischte News: Die Gamescom-Awards sind zumindest originell.

0:19:17 Was haben wir zuletzt gespielt? Homeworld 3 (Gamescom-Demo), Immortality (»Ich bin nicht würdig«), Sparkle Unleashed, Two Point Campus.

0:35:35 Hörerpost von Chris und Patric Grosse.

0:46:12 Advance Wars

0:46:26 Wir begrüßen Gastveteran Robert Bannert, dessen nächstes Buchprojekt sich um den Game Boy Advance dreht. Was war so toll an dem System?

0:58:42 So einfach und fesselnd kann Rundenstrategie sein: Der Spielablauf von Advance Wars unterscheidet sich in vielen Punkten von der Schwesterserie Fire Emblem.

1:07:38 Knuffifizierte Kriegsführung: Wie geschmackvoll ist der bunte, fröhliche Stil?

1:21:04 Wie hat uns Advance Wars von 2001 beim Wiederspielen 2022 gefallen?

1:26:25 Der historische Pressespiegel.