13 Jahre GG: Community-Projekt „Drei Worte zu GamersGlobal“

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In Kürze existiert GamersGlobal 13 Jahre! Nachdem am 15. September 2009 der offizielle Startschuss fiel, ist in den folgenden Jahren viel passiert. Immer wieder hat sich GG neu erfunden – beziehungsweise musste sich neu erfinden. Als Stichwörter seien zurückgehende Anzeigenverkäufe, das Thema der Abonnentenanzahl, die von manchen geliebten, von anderen weniger gemochten Let's Plays oder auch die aufwändigen Website-Relaunches genannt.

All diese Dinge – und noch viel mehr, von denen wir als Community gar nichts mitbekommen – gehören selbstverständlich zum Alltagsgeschäft dazu, sind jedoch gleichzeitig für ein eher kleines Team durchaus eine Herausforderung. Und doch: 13 Jahre nach dessen Startschuss existiert GG nach wie vor! Mit Ecken und Kanten, mit neuen und wiederkehrenden Sorgen und Problemen, aber auch mit motivierten Redakteuren, neuen Ideen sowie Userinnen und Usern, die dem Magazin nicht ohne Grund (seit langem) die Treue halten oder sich auf unterschiedliche Arten aktiv beteiligen.

Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft

GamersGlobal war, GamersGlobal ist, Gamersglobal wird sein – vor dem Hintergrund dieser drei Zeitformen könnt ihr im Zuge des 13jährigen Jubiläums an einem Community-Vorhaben teilnehmen (weiteres Projekt: „Danke, Community!“-Verlosung von Sisko).

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch für drei Adjektive (= Eigenschaftswörter) zu entscheiden. Genauer: Eines für die Vergangenheit, eines für die Gegenwart und schließlich eines für die weit entfernte, vollkommen unbekannte Zukunft (= 2035, in 13 Jahren) des Magazins. Was verbindet ihr im Zusammenhang mit GamersGlobal mit diesen Zeitformen? Wie seht ihr GG im Moment? Welcher Begriff könnte in 13 Jahren passend sein? Unnötig zu erwähnen, dass die Eingaben natürlich nicht auf positive Merkmale beschränkt sind.

— Teilnahmeformular auf gamersglobal.org

— Teilnahmeschluss ist der 13. September 2022

Während es sich bei Gegenwart und Zukunft um konkret zu bestimmmende Angaben handelt, die für uns alle zeitlich gesehen gleich sind, ist die Vergangenheit ein sehr individuelles Zeitfenster, da manche von euch seit 4, 8 oder 12 Jahren dabei sind, andere wiederum seit 6 Monaten oder 8 Wochen.

Drei beschreibende Wörter für GamersGlobal zu finden ist vermutlich schwieriger als es eventuell auf den ersten Blick zu sein scheint. Umso interessanter dürfte am Ende das Ergebnis sein, das auf einer eigenständigen Micro-Website präsentiert wird.

Schon einmal fragten wir euch – unter anderem – nach einem Wort, das ihr mit GamersGlobal verbindet. Damals wurde das Online-Magazin 10 Jahre alt; die umfangreichen Beiträge des damaligen Community-Projekts sind nach wie vor lesenswert und dürften auch die eine oder andere Inspiration bieten.