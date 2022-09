Check von Vampiro

Auf den brettspielartigen Karten seht ihr, welche Orte ihr noch erreichen könnt.

Story, Deckbuilding und Kämpfe

Eure Decks werden in den Kämpfen auf harte Proben gestellt.

Progressionssystem

Bosskämpfe sind besonders hart.

Auf den Kampf folgt die Belohnung.

Fazit

Deckbuilding-Roguelite

Einzelspieler und Online-Koop

Einsteiger bis Profis

Preis: 19,99 Euro

In einem Satz: Komplexes und motivierendes Deckbuilding-Roguelite mit Suchtfaktor und Grinding-Neigung.

Nach gut einem Jahr hat das charakterbasierte Deckbuilding-Roguelitedes spanischen Indie-Entwicklers Dreamsite Games den Early Access verlassen. Nach meiner Spielzeit für diesen Check kann ich sagen: Es ist eure Zeit wert!Der 16. Geburtstag sollte ein Anlass zur Freude sein. Doch für die Prinzessin wird es der Tag ihres Verschwindens. Ein Obelisk hat wohl etwas damit zu tun und euer aus vier Helden bestehender Trupp macht sich auf die Suche. Ihr bewegt euch über die verschiedenen Pfade der brettspielartigen Karte, erlebt Events, begebt euch auf "Unterkarten", handelt und kämpft. Der Obelisk entpuppt sich als Teil eines Transportsystems und die Obelisken führen zu den insgesamt vier Biomen. Bossgegner warten dabei nicht nur an den Obelisken.Across the Obelisk bietet komplexes Deckbuilding: Jeder eurer Helden, insgesamt gibt es 16 in vier Klassen (Warrior, Scout, Mage, Healer), startet mit 15 Karten. Als Währung dienen Kristalle und Gold. Mit Kristallen kauft ihr neue Karten, verbessert sie in eine von zwei Upgrade-Varianten oder wandelt bereits verbesserte Karten in die andere Variante. Die Frage ist dabei meist, ob ihr die Karte billiger ausspielen wollt oder ob sie teurer und wirkungsvoller sein soll. Mit Gold kauft ihr Items oder legt ungewollte Karten ab. Mit jedem Held könnt ihr diverse Builds ausprobieren und abspeichern. Mehr Karten und Ausrüstung sammelt ihr während des Abenteuers.In den Kämpfen steht ihr bis zu vier Gegnern gegenüber und agiert in einer Zugreihenfolge. Karten werden mit Energie ausgespielt, wobei jeder Held standardmäßig pro Runde drei Energie auflädt. Fünf Karten kommen auf die Hand, gespielte Karten werden abgelegt und schließlich wieder in den Stapel gemischt. Mit den Karten greift ihr an, bufft oder heilt eure Helden, werdet Debuffs los oder debufft Feinde. Es gibt verschiedene Schadensarten und stapelbare Stati wie Bluten oder Gift, die der Figur am Anfang beziehungsweise Ende ihrer Runde Schaden zufügen. Per Block könnt ihr Schaden verhindern. Auch die Ausrüstung der Helden spielt mit rein. Elemente wie Feuer oder Blitz sind Schadensarten und es gibt viele Synergieeffkekte. Wenn eine Figur nassgeregnet ist, nimmt sie mehr Blitzschaden. Passend dazu gibt es unterschiedliche Resistenzen. Gewinnt ihr einen verlustreichen Kampf, wandert eine Debuff-Karte ins Deck des "gefallenen" Helden und es geht weiter.Das komplexe System sprengt den Rahmen völlig. Kurz gesagt: Ihr habt unglaublich viele Möglichkeiten, wie ihr eure Helden ausgestaltet, Decks baut und sie bestmöglich aufeinander abstimmt. Diese Tüftelarbeit und das Entdecken von Synergieeffekten machen für mich einen Großteil des hohen Spielspaßes aus.Von 16 Helden stehen euch im Adventure Mode zunächst nur vier zur Verfügung. Die anderen müsst ihr, teils mit Biom-übergreifenden Quests, freispielen. Genauso wie die insgesamt über 500 Karten und Items, die ihr mit dem ersten Auffinden, zum Beispiel als Belohnung nach Kämpfen, für spätere Runs freischaltet. Das Startdeck der Helden könnt ihr nicht anpassen, aber bei Levelaufstieg Perks verteilen. Auch mächtige Spezialkarten schaltet ihr frei, wobei ihr immer zwischen zwei wählen müsst. Ein weiteres Progressionssystem ist der Ausbau der Stadt, so dass ihr beispielsweise billiger Karten upgraden könnt. Bis zu drei "Schatztruhen", also Kristalle und Gold aus vorherigen Runs, könnt ihr zu Beginn eines Runs verbrauchen, um eure Chancen zu erhöhen.Levelsystem, Stadtausbau, Schatztruhen, Freischaltung von Karten und Items: Roguelite-typisch ist klar, dass ihr für den Spielfortschritt nicht nur Skill braucht, sondern schlicht auch Runs absolvieren müsst. Den ersten Obelisk erreichte ich in meinem dritten Run. Dieser gerade zu Beginn etwas langsam anmutende Fortschritt, zumal die Kämpfe nicht von der schnellen Sorte sind, hat einen Vorteil: Ich lerne langsam das Spiel und seine komplexen Systeme.Und das tut auch Not, wie ich im Modus "Obelisk Challenge" schnell feststellte. Da habt ihr alle Charaktere zur Auswahl und verpasst ihnen je mehrere Kartenpakete. Im Anschluss macht ihr euch auf einer Zufallskarte auf den Weg zum Obelisken. Das ist für den Langzeitspielspaß super, als relativer Neuling konnte ich die ganzen Optionen aber gar nicht alle sinnvoll nutzen. Der dritte Modus ist auch klasse: In der Weekly Challenge spielt ihr mit vorgegebenen Helden auf fixen Karten und mit diversen Modifikatoren und messt euch mit anderen Spielern. Highscores gibt es aber für alle Modi. Als wäre das nicht genug, könnt ihr mit bis zu drei Freunden im Koop spielen, wobei dann jeder einen der Helden steuert.Ich bin beeindruckt, was für ein audiovisuell gelungenes, komplexes, motivierendes und durchdachtes Spiel die nur drei Entwickler von Dreamsite Games geschaffen haben. Klar, genretypisch gibt es gerade in den ersten Spielstunden einen nervigen Grind-Faktor. Der verhindert aber gleichzeitig die Überforderung und der Wiederspielwert ist ausreichend hoch. Dazu punktet Across the Obelisk mit Komfortfunktionen wie dem Neustart von Kämpfen, der kostenlosen Reset-Möglichkeit für Perks oder Tooltips. Im Tome of Knowledge findet ihr zahlreiche Statistiken und könnt alle Karten anschauen. Wenn ihr euch ansatzweise für Deckbuilding und Roguelites interessiert, solltet ihr Across the Obelisk unbedingt ausprobieren. Achtung: Eine deutsche Übersetzung gibt es noch nicht.