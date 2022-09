Teaser In diesem Edi verrät Chefredakteur J. seine Gedanken zum Wechsel eines verdienten Mitarbeiters, zur kürzlich stattgefundenen Gamescom und zum neuesten In-Trend des angekündigten Abo-Auslaufen-Lassens.

Guten Tag, lieber Mensch! Danke, dass du dies liest! Denn schon zu alten Print-Zeiten war es so, dass das Editorial von den meisten Lesern nicht wirklich wahrgenommen wurde: Bild des Chefredakteurs oder Gruppenfoto, dazu langweilig aussehender Text – wo geht’s hier zu den Spielen (respektive Rezepten, Muskelaufbau-Tipps, Langzeit-Fahrberichten, …)? Aber die wahren Genießer, die nahmen sich schon immer die Zeit, die wussten, dass sie im Edi auch immer etwas über die Leute oder die Themen hinter dem eigentlichen Heftinhalt erfahren konnten.

Heute ist es kaum anders: Wenn du dieses Online-Edi angeklickt hast (dass es immer häufiger im Folgemonat kommt statt wie früher im Vormonat, zumindest relativ zur aufgedruckten Heftnummer, finde ich nicht erstrebenswert, aber amüsant), dann willst du mehr zu GamersGlobal erfahren. Gut, vielleicht wirst du gleich enttäuscht, weil das Edi nur für Premium-Userinnen und -User ist, und dann geht es halt unten nicht weiter.

Aber die allermeisten, die hierhin geklickt haben, sind bereits Premium-User und wissen, was sie ungefähr erwartet: Eine Mischung aus aktuellen Infos und Stream-of-Consciousness-Niederschrift. Ich hoffe, euch damit zu informieren und zu unterhalten, und freue mich auch jedes Mal über eure Kommentare. Apropos: Diese sind ab sofort – bei allen Premium-Inhalten – nur noch für Abonnenten sichtbar. Also wieder so wie früher. Etwa zwei Jahre lang dachte ich, es brächte uns etwas (konkret: neue Abos), wenn auch Premium-lose mitlesen, aber nicht -diskutieren können. Diese Hoffnung hat sich nicht im Zahlen (sic) niedergeschlagen, und ich habe keine Lust mehr darauf, ab und zu verdrehte Versatzstücke von Diskussionen in MoMoCa-Fragen ...