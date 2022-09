Web-Magazine, Podcasts und Co.

Teaser In der heuten Sonntagsfrage möchten wir wissen, wie viele digitale Presse-Abos ihr nutzt.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es gibt digitale journalistische Angebote, die sich ganz oder teilweise durch Abonnenten finanzieren, in vielen Formen: Ob Medienformate wie Podcasts, ePapers von Zeitschriften oder Websiten, bei denen Teile der Inhalte für zahlende Nutzer vorbehalten sind. Auch viele von euch, die diese Zeilen lesen, ermöglichen die ganze Bandbreite der Inhalte auf GamersGlobal durch ihr Abo von GG-Premium.

In dieser Sonntagsfrage könnt ihr angeben, wie viele digitale Magazine und andere Journalismus-Angebote ihr abonniert habt. Verratet es uns in der untenstehenden Umfrage und vertieft eure Auswahl gerne in den Kommentaren, zum Beispiel wo ihr Abos irgendwann habt auslaufen lassen.

Danke an Hannes Herrmann, der diese Sonntagsfrage vorgeschlagen hat. Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt wie der gute Hannes Herrmann auch Vorschläge in die Kommentare posten (wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt). Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.