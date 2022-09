Community-Projekt: "Danke, Community!"-Verlosung zum GG-Geburtstag

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wie die Zeit vergeht. Mitte September wird GamersGlobal seinen 13. Geburtstag feiern! Zu diesem freudigen Anlass planen wir wie schon in den vergangenen Jahren eine "Danke, Community!"-Verlosung, bei der die GG-Userschaft letztes Jahr über 100 Spiele gespendet hat. Mit diesem Projekt wollen wir uns als Community bei der Community für die kontinuierliche Unterstützung bedanken und eine Kleinigkeit zurückgeben. Die Aktion soll sich dabei an alle GG-Abonnenten richten, da wir zum einen gezielt die aktiven Unterstützer belohnen wollen und zum anderen bei Abonnenten das Alter im Falle von USK-18-Titeln einfach überprüfen können.

Um das Projekt verwirklichen zu können, ist eure Unterstützung notwendig, da wir für die Verlosung auf Spielespenden von GG-Usern und Userinnen angewiesen sind. Wenn mindestens 30 Preise zusammenkommen, werden wir zum GamersGlobal-Geburtstag die Spiele unter allen interessierten Abonnenten verlosen.

Wer also den ein oder anderen nicht mehr benötigten Spielecode (Steam, GOG, PSN, Xbox, ...) übrig hat, schickt bitte bis 14. September 2022 eine private Nachricht (mit Spieletitel, Plattform, Steam-Key, ...) an GG-User Sisko. Dabei sind ein oder zwei bewusst ausgewählte Titel oder Geheimtipps, über die ihr euch selbst freuen würdet, sinnvoller als zehn Spiele, die schon seit Jahren im virtuellen Regal verstauben. Vielen Dank an dieser Stelle schon einmal an alle Spender!

Dieser Beitrag wird in den kommenden Wochen zur Erinnerung immer wieder einmal hochgezogen. Fragen beziehungsweise Feedback könnt ihr gerne in den Kommentaren posten oder direkt an Sisko richten.