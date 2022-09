PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 5. bis zum 9. September (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

6. September – Circus Electrique

Circus Electrique ist ein storygetriebenes RPG, das knifflige Taktik mit der Leitung eines Zirkus in einer steampunkigen Version Londons kombiniert. Nur die talentierten Schausteller*innen des Circus Electrique können London retten, da die Bürger*innen der Stadt auf unerklärliche Weise plötzlich zu grausamen Mörder*innen werden. Kannst Du das Mysterium lösen?

6. September – Disney Dreamlight Valley

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Game Pass – Disney Dreamlight Valley ist eine unterhaltsame Mischung aus Lebenssimulation und einem magischen Abenteuer, durch die Du tief in das magische Disney-Universum eintauchst. Auf Deinen Reisen durch das Dreamlight Valley wirst Du nicht nur auf kultige und neuere Disney-Figuren, sondern auch auf beliebte Pixar-Charaktere treffen. Der Early Access startet am 6. September. Nimm jetzt teil, indem Du Dir die Deluxe Edition sicherst, die auch weitere Boni enthält. Als Mitglied des Xbox Game Pass profitierst Du ebenfalls vom Early Access.

6. September – Temtem

Optimiert für Xbox Series X|S – Temtem ist ein wildes Sammel-Abenteuer, in dem Du putzige Kreaturen fängst und Dich in einer packenden Online-Welt mit Deinen Freund*innen misst. Besuche das fliegende Insel-Archipel und stürze Dich mit Deinem Temtem-Team ins Abenteuer. Fange alle Temtem, kämpfe gegen andere Bändiger*innen, gestalte Dein Haus, hilf Freund*innen bei ihren Abenteuern oder erkunde die dynamische Online-Welt.

7. September – Game Type DX

Xbox One X Enhanced – Game Type DX ist ein Highscore-Shooter, bei dem sich in jedem weiteren Durchlauf Geschwindigkeit und Schwierigkeitsgrad erhöhen. Die Welt ist mittlerweile mit smarter, empfindungsfähiger Werbung zugepflastert, die die Bevölkerung zum Kauf unnötiger Waren ermutigt. Nur ein junges Mädchen stellt sich der endlosen Spirale aus Werbung und Konsum entgegen. Hilf Hoodie Girl dabei, die sinnlose Werbung des bösen MediaBall zu bekämpfen.

7. September – Kaichu: The Kaiju Dating Sim

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du liebst Kaijus wie Godzilla oder Mothra? Dann ist Kaichu: The Kaiju Dating Sim genau das Richtige für Dich. Du schlüpfst in die Rolle von Gigachu, einem gewaltigen Monster, das auf der Suche nach der wahren Liebe ist. Hierbei triffst Du auf sechs vielversprechende Kaiju, von denen jedes das Potenzial hätte, Deine große Liebe zu werden. Navigiere Dich durch die aberwitzigen Dialoge, überprüfe Eure Kompatibilität in herausfordernden Challenges und finde das Kaiju Deiner Träume.

7. September – White Day: A Labyrinth Named School

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Am Vorabend des White Days schleicht sich der neue Schüler der Yeondu High School, Lee Hee-min, in die Schule. Sein Ziel ist es, eine Schachtel voller Süßigkeiten für das Mädchen seiner Träume zu verstecken. Doch als die Fensterläden zuschlagen, ist er über Nacht im Gebäude gefangen, gejagt von blutrünstigen Hausmeistern und heimgesucht von den geplagten Seelen der Toten. Schaffst Du es, das Gebäude unbemerkt zu verlassen, während Du nach Hinweisen suchst, um die dunkle Vergangenheit der Schule zu enthüllen?

8. September – Endless World (PC)

In einer Welt, in der das Böse hinter jeder Ecke lauert, wirst Du ausgewählt, um den Kampf des Guten anzuführen und das gesamte Universum vor Chaos und Zerstörung zu retten. Dir zur Seite steht Dein Team, das aus vielen einzigartigen Charakteren, mit fantastischen Fähigkeiten besteht. Reise durch die endlose Welt und kämpfe Dich in einer Geschichte voran, die das Böse hinter der Bedrohung der Welt aufdecken wird.

8. September – Radical Rex (QUByte Classics)

Radical Rex ist ein feuerspeiender Tyrannosaurus auf einem Skateboard, der die Gattung der Dinosaurier retten will. Wirble auf Deinem Skateboard herum, stelle Deinen Flammen-Atem zur Schau, bekämpfe Gegner*innen mit atemberaubenden Sprungtritten und lehre Deine Feind*innen das Fürchten, indem Du lautstark brüllst. Wirst Du die Fieslinge der Dino-Welt zur Strecke bringen?

8. September – Steelrising

Optimiert für Xbox Series X|S – Der wahnsinnige König Louis XVI lässt Blut durch die Straßen seiner Stadt fließen und Feuer auf die hilflose Bevölkerung regnen. Seine Macht wird durch eine skrupellose Armee von automatisierten Soldaten gesichert. Aegis, das mechanische Meisterwerk des Ingenieurs Vaucanson und Leibwache der Königin, muss in diesem anspruchsvollen Action-Rollenspiel die Französische Revolution retten.

8. September – NBA 2K23

Optimiert für Xbox Series X|S – Der nächste Entwicklungsschritt des ultrarealen Gameplays ist mit NBA 2K23 auf der Next Gen angekommen. Stelle Dich den besten Spielern der Welt im Karriere-Modus, kombiniere heutige All Stars und zeitlose Legenden zur ultimativen Mannschaft im Team-Modus oder führe die Liga im Liga-Modus zu neuem Ruhm. Für welchen Weg wirst Du Dich entscheiden? Stelle Dich der Herausforderung und entfalte Dein volles Potenzial in NBA 2K23.

9. September – The End is Nahual: If I may so

The End is Nahual: If I may so ist ein surrealer, englischer Puzzler, in dem alles möglich scheint. Knobel und kämpfe Dich durch knifflige Puzzles, Dialog-Boxen und Dein Inventar. Nur wenn Du einen unbeugsamen Willen mit einem klugen Verstand kombinierst, kannst Du es schaffen.

9. September – Castle Walker

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Castle Walker ist ein klassischer Action-Plattformer im Retro-Stil, in dem Du in die Rolle eines jungen Magiers schlüpfst. Du und eine erlesene Gruppe von Abenteurer*innen werden eingeladen, das Castle on a Hill zu erstürmen, um die darin lauernde Bedrohung zu vernichten. Bekämpfe Horden von Monstern und verschlagene Bosse, erlange neue Fähigkeiten und besiege das uralte Böse.