Hogwarts Legacy: Trailer zeigt neue Ecken der Spielwelt

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Ein frischer Trailer gewährt neue Einblicke in die Spielwelt des kommenden Open-World-Titels Hogwarts Legacy. So sind die Schlafsäle aller vier Hogwarts-Häuser und ihre jeweiligen versteckten Eingänge ebenso zu sehen wie eine Ruine im Umland der Zauberschule, die in einer Nebenquest eine Rolle spielen soll. Die Vorlage dafür stammt weder aus den Romanen, noch den Filmen, sondern ist Teil der Achterbahn Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure im Vergnügungspark Universal's Islands of Adventures in Orlando.

Zuletzt verschob sich der für 2022 geplante Release auf den 10. Februar 2023. Hogwarts Legacy erscheint dann für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series S|X.